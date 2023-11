Caso Lucía: "Echegaray no tuvo vinculación con la picada"

Este martes, se llevó a cabo la audiencia de formalización contra Juan Pablo Echegaray, el joven de 18 años que será investigado por su presunta participación en la muerte de Lucía Rubiño. Su abogada Sandra Leveque manifestó que "el Ministerio Público Fiscal ha expresado cuál es su teoría del caso, esta defensa no ha fomulado ninguna oposición, entendemos que es la etapa de investigción. Nuestra teoría es que Juan Pablo Echagaray no ha tenido ninguna vinculación con el hecho".

"Entendemos que vamos a poder acreditar esto y acreditar elementos de convicción durante la investigación penal preparatoria. Estamos dispuestos a colaborar con todo este proceso y en este punto tanto Juan Pablo como esta defensa hemos sido en todo momento dispuestos a colaborar y estamos poniendo todo a disposición para que se esclarezcan los hechos que se investigan, obviamente es un hecho totalmente lamentable", se explayó.

Y agregó: "Realmente es muy doloroso tanto para la familia de la menor fallecida como también para el resto de las familias que están involucradas y es por este punto que nosotros estamos a disposición de la Justicia. Cada una de las partes va a tratar de acreditar su teoría o su posición en esta investigación, nosotros vamos a proponer una pericia accidentológica, de hecho ya tenemos realizada una de parte".

Por último, expresó que "también vamos a acompañar una pericia toxicológica que se le ha hecho al señor Juan Pablo Echegaray, testimonios y no solo poner a disposición el vehículo, como se dijo en la audiencia, sino también el celular de él. Los videos realmente no me parecen para nada claros, yo como defensa y creo que cualquiera de ustedes ha podido verlo, realmente no se advierte la maniobra que supuestamente el Ministerio Público Fiscal pretende hoy endilgarle a mi asistido".