Caso Lucía: podrían volver a tomar testimonio a menores

La abogada Sandra Leveque, defensora de Juan Pablo Echegaray, el joven de 18 años que será investigado por su presunta participación en la muerte de Lucía Rubiño, afirmó tras la audiencia de formalización de este martes que "como bien dijo el Ministerio Público Fiscal, esos testimonios no han contado con el control de la defensa por lo tanto es muy probable que se vuelvan a tomar".

"A partir de ahora tenemos acceso a todo lo que se ha incorporado al legajo hasta este momento y por supuesto vamos a aportar pruebas. La responsabilidad va a surgir de la investigación, yo no estoy imputando a ninguna persona en particular, simplemente estoy diciendo cuál es la postura de esta defensa en relación a este lamentable hecho. Bajo ningún aspecto mi asistido ha estado participando de ninguna picada", añadió.

La defensora aseguró que "de hecho en su momento, cuando mi asistido pueda dar su versión ante el Ministerio Público Fiscal seguramente se van a aportar otros datos que son relevantes para dilucidar si hubo o no picadas y quiénes estuvieron involucrados en esas picadas. Los testimonios aún no están incorporados a este legajo, esta defensa no ha participado de esas testimoniales y tampoco las ha podido controlar".

Y agregó: "Han sido tomadas a través del sistema videograbado de testimoniales en Cámara Gesell a través de profesionales de la psicología en las cuales esta defensa no ha estado participando. Claramente mi defendido no ha obstaculizado la investigación, de hecho se ha presentado cuando ha sido notificiado y hemos puesto a disposición todo lo que Fiscalía necesita para poder evacuar todas las dudas que tenga".