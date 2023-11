Juan Echegaray rompió el silencio: 'Le doy mi más sentido pésame a la familia Rubiño'

Sobre el mediodía de este martes 7 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de formalización en contra de Juan Pablo Echegaray. Este joven, que conducía la camioneta que estuvo presente cuando Lucía murió, decidió tomar el micrófono y hablar para darle su pésame a la familia Rubiño por lo que está viviendo actualmente.

Echegaray, quien guiaba la Toyota Hilux por el barrio Profesional de Rivadavia ese fatídico 15 de noviembre, estuvo cara a cara con el juez Rodríguez en la Sala 5 de Tribunales. El muchacho tuvo la oportunidad de declarar como cada persona que es imputada. En ese contexto decidió hablar, pero no para dar su versión de los hechos.

'No voy a declarar porque mi abogada defensora me recomendó no hacerlo, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para expresar mi más sentido pésame para la familia Rubiño. Es muy difícil esto para ellos, quiero expresar mi más sentido pésame también para sus amigos y amigas, expresar mis condolencias para ellos. Es muy doloroso para todos, incluso para mi también. Yo no he sido parte de este accidente, no soy responsable de este accidente, se han dicho muchas cosas que no son verdad', declaró.

Cabe remarcar que durante la audiencia de formalización, una de las personas que estuvo presente fue el padre de Lucía. Se trataba de Jorge Rubiño, a quien se lo vio seriamente afectado por la situación, siendo contenido por un efectivo policial que le dio agua para que tomara y se calmara un poco.