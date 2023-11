Habló el ex funcionario de Turismo sobreseído: 'Mi intención era limpiar mi nombre'

El ex funcionario de Turismo, Nahuel Fernández, fue sobreseído de la causa por violencia de género en contexto intrafamiliar. Y junto a su abogado defensor Leonardo Miranda, rompió el silencio en una entrevista vía zoom mantenida en "Cien por Hora".

Miranda explicó que "se dictó la absolución" y que "no se produjo ninguna prueba, he leído en algún medio sobre todo digital que no siguieron con el juicio, porque la víctima no quiso seguir, esto no es derecho civil, esto es derecho penal".

"Acá el Ministerio Público fiscal podría haber seguido tranquilamente con el proceso, lo que ocurre es que no tenía pruebas para cimentar y darle base al relato que ellos pretendían mantener" y "que coincidía con la denuncia que había hecho la señora Tejada", explicó el abogado.

"No hubo una ponderación ni por el Ministerio Público Fiscal en su momento ni por el juez de Garantías tampoco, fue demasiado complaciente en relación a esta causa", sostuvo Miranda y que "la causa podría haber terminado antes con un sobreseimiento".

Por su parte, Nahuel expresó que "mi intención siempre fue lucha por la verdad. Mi intención era limpiar mi nombre, mi apellido, que se supiera la verdad de los hechos, qué había pasado esa noche que compartí con amigos, con amigas, hubo vecinos que también vieron el hecho".

También apuntó al Ministerio de Turismo por la forma en que lo "echaron". "Como se comportaron de parte del Gobierno, en el cargo de ese momento, de la Ministra (Claudia Grynzpan), como me echaron. Tipo 11, 10 de la mañana, yo aún estaba esperando que un médico legista me viera, estaba en la Central de Policía".

"Yo entiendo esto, no es el primer cargo que he tenido, lo he mamado desde muy chico. Se trasgiversó mucho. Manoseo mucho de la situación y Me podrían haber llamado, preguntando qué pasó, me podrían haber dicho 'mirá Nahuel por esta circunstancia tenes que presentar la renuncia'; un poco de respeto y dignidad hacia la persona, no de la manera que se manejó".

Luego de que el abogado y su defendido dieran detalles de todo lo que tuvo que pasar desde la denuncia, Nahuel dijo que "no podía conseguir trabajo, tengo a mis padres con tratamiento oncológico, ambos, que nadie pensó. No es nomás poner a una persona en e murallón sin previo realmente investigar, analizar, ver".

También Nahuel explicó que "no me interesa un resarcimiento económico" y destacó que "yo lo único que quiero es trabajar, limpiar mi nombre para poder trabajar, lo que tengo lo he obtenido trabajando".

