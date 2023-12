Una conocida jueza fue suspendida por no ir a trabajar y justificarse con engaños

En las últimas horas se conoció una polémica situación ocurrida en el marco del Poder Judicial de San Juan. Se trata de que una conocida jueza fue suspendida, debido a que no se presentó a trabajar por varias jornadas y cuando quiso justificarse, se descubrió que lo hizo mediante engaños.

Se trata de Verónica Chicón quien se desempeña como magistrada del fuero Penal desde finales del 2020. Según lo que informó el medio Diario de Cuyo ella se ausentó de su trabajo desde el 10 hasta el 15 de mayo de este 2023, teniendo en cuenta que fueron en total 4 jornadas laborales ya que 13 y 14 fue fin de semana.

Además de no presentarse en su puesto, tampoco asistió a una reunión obligatoria a la que había sido citada por Guillermo De Sanctis, quien en ese momento era el presidente de la Corte de Justicia. A partir de lo que se expresa en la resolución de la Sala de Superintendencia sobre este caso, ella habría dado una justificación que luego se comprobó que no era real.

Ella alegaba que no podía cumplir con sus funciones de manera presencial, pero que podía conducir las audiencias por videollamada. Sin embargo, mediante la Dirección Nacional de Migraciones se comprobó que ella no sólo no se encontraba en San Juan sino que directamente había salido del país.

Frente a este escenario tan complejo para Chicón, sus superiores después de analizar el caso tomaron la decisión de suspenderla de sus funciones por 20 días, donde tampoco gozará de sus haberes.