Así fueron los últimos minutos de Carlos, el joven obrero que murió en Pocito

El pasado martes 19 de diciembre se produjo un trágico accidente laboral en Pocito, precisamente en el Loteo San Nicolás. Allí un obrero que estaba colocando membrana en el techo de una vivienda cuando lamentablemente cayó de la misma, sufriendo un golpe mortal. Acerca de esta situación la autoridad que trata de esclarecer el hecho contó cómo fueron los últimos minutos de esta persona, quien lo acompañaba en ese momento y quien lo llevó hasta el hospital.

Adrián Riveros, fiscal a cargo de la investigación del caso, contó ante el móvil de Canal 13 toda la información que se conoce hasta el momento de la muerte del trabajador. En ese sentido reveló que fue la pareja del capataz de la obra quien trasladó al afectado hasta el hospital Federico Cantoni.

'En este lamentable hecho perdió la vida Carlos Córdoba de 33 años. Realizaba trabajos en una vivienda de Pocito. Estaba colocando una membrana cuando cayó del techo por circunstancias que se están investigando. Ese golpe fue lo que produjo su fallecimiento. Estaba con un compañero de trabajo. El martes se le tomó declaración. Fue él quien llamó al capataz de la obra para pedir auxilio. Posteriormente la esposa del capataz lo trasladó hasta el hospital de Pocito que fue donde falleció', relató.

Brindando más información, Riveros contó que por la mañana de este miércoles recibió el informe forense que resultó de la autopsia realizada a los restos de Córdoba. La misma indicó que esta persona perdió la vida de manera violenta a causa de una fractura en el cráneo y en la columna vertebral. Por último, como parte de la investigación una de las dudas más importantes por resolver tiene que ver con si la víctima contaba con los elementos de seguridad necesarios a la hora de trabajar.

'En el lugar no se encontró ningún elemento de seguridad, de las declaraciones del compañero tampoco se desprende eso. Estamos esperando las imágenes de una cámara de seguridad que pudimos observar ese martes en la zona y que por seguridad jurídica no pudimos extraerla. Ahora lo está haciendo apoyo tecnológico. Con esas imágenes veremos si tenía colocados elementos de seguridad o no. Era una vivienda particular donde estaba trabajando', manifestó.