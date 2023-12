Un viaje a Italia que terminó en suspensión: así se dio la sanción a la jueza Chicón

Esta semana salió a la luz que una conocida jueza sanjuanina fue suspendida por no presentarse en su puesto de trabajo y justificarse con engaños. En las últimas horas se conoció cómo fue que descubrieron que ella directamente había salido del país para viajar a Italia, cuando realmente debía estar en Tribunales cumpliendo sus funciones.

Todo comenzó cuando entre el 10 y el 14 de mayo de este 2023 se convocó a una reunión por parte de la Corte de Justicia con jueces de Garantías. Esta es una práctica que se hace con los magistrados de las distintas ramas penales para saber cómo se está trabajando. Esto se debe a que ellos no tienen 'jefes' a los cuáles rendirles cuentas, entonces esta es la manera de saber cómo se está trabajando.

Verónica Chicón faltó a este encuentro, por lo que comenzaron a preguntarse cuál fue el motivo y descubrieron que ella llevaba 3 días sin asistir al palacio de Tribunales. Si bien estuvo presidiendo algunas audiencias, lo hizo por Zoom y nunca aclaró los motivos por los que no podía trabajar de manera presencial. En ese contexto desde la Superintendencia de Justicia empezaron a controlar el IP de la PC desde la que se conectaba Chicón. Ese dato comprobó que ella estaba en Italia.

Frente a esta revelación ellos volvieron a revisar el registro y confirmaron que no había pedido permiso para salir el país, algo que todos los jueces están obligados a hacer incluso si sólo van a salir de la provincia. Se empezó a investigar y terminó en esta resolución donde se la suspendió por 20 días sin goce de haberes. De esta manera ella estará desde el 7 al 27 de diciembre sin poder desempeñar sus tareas.

Si bien lo que cometió Chicón es considerado como una falta grave, no llegó al jury de enjuiciamiento porque deberían haber sido 30 días o más de suspensión. Este caso no llegó a esa instancia porque la magistrada no tenía antecedentes. Sin embargo, ahora quedó en la cuerda floja y ante cualquier nueva falta el castigo sería considerablemente peor.