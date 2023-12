Caso abuelo estrangulado: liberaron a una de las acusadas

Este viernes se realizó una nueva audiencia y la imputada Yamila Janet Núñez quedó en libertad luego de estar 9 días en prisión. El fiscal del caso, Iván Grassi y el ayudante fiscal, Fabricio Poblete, pidieron al juez de Garantías la libertad de la mujer fundamentando que con las pruebas recolectadas no se advierten riesgos procesales. Cabe destacar que ella sigue estando imputado por homicidio agravado por criminis causa en calidad de coautora.

Por ese motivo, se solicitó la moderación de la prisión preventiva a una menos gravosa. Y el abogado defensor, Jorge Videla no se opuso a esta medida. Por último, el juez Javier Figuerola decidió en libertad cumpliendo diferentes medidas coercitivas, que son: la promesa de someterse al proceso y no entorpecer la investigación, no puede acercarse al domicilio de donde fue el hecho, ni tener contacto con los vecinos y testigos (un radio de 500 metros), se deberá presentar cada 10 días en la comisaría 36ta de Rawson y no podrá salir de la provincia sin la debida autorización por el plazo de 7 meses.

Sobre el hecho

Se trata del asesinato de Carlos Guillermo Crespillo de 79 años, el anciano al que estrangularon en su domicilio, el pasado 10 de diciembre. Tras el hallazgo de su cuerpo dos días después de su muerte, detuvieron a la mujer en calidad de coautor a su sobrino Maximiliano Lucas Roldán Crespillo de 35 años, la esposa Yamila Janet Núñez de 30 años y el amigo íntimo de Roldán, Luis Darío Endrizzi también de 35 años.