Noche de terror: un ladrón intentó robar y amenazó a los dueños de una casa

El pasado jueves, tras un juicio abreviado un sanjuanino de apellido Torres fue condenado a nueve meses de prisión condicional. Es que el hombre robó y amenazó a personas de la Villa San Patricio en el departamento Chimbas, cuando ingresó a robar a la casa de ellos durante la madrugada.

Todo inició cuando el pasado 4 de diciembre el acusado ingresó a una vivienda con intenciones de robar. El damnificado de apellido Ortiz, pudo ver desde una de las ventanas de la casa como el hombre se metió en una pieza de adobe que está ubicada en el fondo de la vivienda y sacó un televisor. Acto seguido, salió a los gritos de su dormitorio y alertó a su cuñado de apellido Aballay, diciéndole: 'nos están robando'. Entonces entre los dos redujeron al ladrón y lo mantuvieron de ese modo, hasta que la policía llegó al domicilio.

Si bien el robo duró unos minutos, parecía eterno el mal momento ya que el malviviente se dedicó a golpear, insultar y amenazar a los dueños de la casa en que intentó sustraer lo que no era suyo. Cuando Ortiz, increpó al asaltante y le preguntó: “Que hacés en mi casa?” Torres al sentirse acorralado le dijo a él y a Aballay 'les voy a un tiro si no me dejan irme”. Y sumó el nivel de violencia diciendoles: 'Ya van a ver lo que les va a pasar cuando salga, gatos'. Afortunadamente en ese instante llegó personal de la Comisaría 26°, según fuentes judiciales.

Fue entonces que el Ayudante Fiscal en Turno, concurrió al lugar de aprehensión, se comunicó con la Fiscal en turno quien ordenó iniciar el procedimiento de Flagrancia.