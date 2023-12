Prisión condicional para el mendocino que atropelló y mató a un niño en 25 de Mayo

Este jueves la justicia sanjuanina decidió condenar a un conductor mendocino llamado Rogelio Linares, el hombre que atropelló y mató a un niño llamado Mateo, en 25 de Mayo. El juez Meglioli dictó una condena de tres años de prisión condicional y ocho años de inhabilitación tras meses de investigación.

Al respecto el Fiscal Adrián Rivero habló con Canal 13, sobre la causa y aseguró que si bien el conductor no tuvo la intencionalidad de matar, si tuvo la culpabilidad. 'Entendemos que no hubo una intencionalidad, pero si una culpabilidad. Porque se trata de un hombre que condujo 400 kilómetros aproximadamente, se dirigió hasta San Expedito, después a la Difunta Correa donde almorzó y se retiró a las 16. 30 rumbo a su provincia . Transitó por ruta 20 y cuando se encontró con Mateo de nueve años que transitaba en bicicleta, no pudo realizar una maniobra para evitar matarlo', expresó el Fiscal.

Por otro lado, resaltó que el ahora condenado deberá cumplir con algunos requerimientos de la justicia para evitar ser juzgado por incumplimiento. Por lo que, cada vez que desde la justicia sanjuanina requieran la presencia del hombre él deberá presentarse.

Sobre el hecho

El pasado 16 de abril, Rogelio Linares, un mendocino de 66 años viajaba en su Toyota Corolla con su esposa e hija cuando en el kilómetro 525 de la Ruta 20, La Chimbera, embistió a un niño de 9 años que iba en bicicleta y lo mató. Tras el primer impacto, el auto volcó.

El trágico accidente, según informaron desde Flagrancia, el accidente ocurrió cuando algo se habría cruzado en el camino provocando que el conductor hizo una maniobra evasiva. Debido a esto terminó saliendo a la banquina derecha, impactando con la parte delantera del costado izquierdo del auto al menor, que finalmente falleció.

En medio del trayecto por Ruta 20 se encontró con el pequeño Mateo de nueve años. Fue entonces que, lo atropelló desde atrás con su rodado y el menor falleció.