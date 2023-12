Crimen en Concepción: a dónde apunta la defensa de los hermanos Gutiérrez

El caso de la muerte de Eloy Alexander Castro Aguirre, ocurrida el sábado 23 de diciembre en Concepción, presuntamente a manos de los hermanos Gerardo y Graciela Gutiérrez, tuvo esta tarde su audiencia de formalización ante el juez. Allí, se dejó ver el camino por el que irá la defensa de los hermanos, que apunta a que ellos se defendieron de los ataques del ahora difunto.

Es Gustavo De la Fuente el abogado que defiende a los Gutiérrez y quien dialogó con Canal 13 acerca de cómo sucedieron los hechos, aunque sin dar mayores precisiones, sino brindando un indicio de lo que intentará demostrar ante las autoridades judiciales.

‘Los hechos y las versiones que nos han contado a nosotros cada uno de los chicos detenidos no se coindice en absolutamente nada con la realidad. Dentro de los hechos que se han invocado, se ha dicho que una persona tiraba piedras, de las cuales es una persona que no es vidente, que la voy a traer como testigo. Se parte de que estuvo esa persona detenida por arrojar piedras, no tiene ningún sentido’, explicó el abogado.

De la Fuente además aseguró: ‘Vamos a demostrar que quien fue el agresor, lamentablemente es quien hoy se encuentra sin vida. En su debido momento con la declaración de cada uno de ellos, que lo único que hicieron ellos fue defenderse’.

En la audiencia el letrado mencionó la existencia de un video que sería aporte de un testigo. Sobre eso señaló que va ‘a incorporar cada uno de los testigos y vamos a hacerlos declarar para que demuestren cuál es su verdad. Hay filmaciones que se encuentran en poder de un agente de la seccional segunda, estamos esperando que se nos facilite y poder aportarlos al Ministerio Público fiscal para que descubramos la verdad real de las cosas’.