Furia: irá a la cárcel por atacar a patadas en un ascensor a su ex

Una pareja que intentaba darse una nueva oportunidad terminó con la mujer golpeada y el sujeto tras las rejas. Es que Iván Ariel Alí golpeó a su ex pareja y fue condenado por el delito de lesiones leves agravadas por el vinculo. Como ya arrastraba una pena anterior, ahora deberá cumplir un año de prisión en el Servicio Penitenciario Provincial. Todo sucedió el sábado cerca de las 5.30 de la madrugada.

La pareja, que mantuvo una relación hace tres años y se habían dado una nueva oportunidad, llegó a la casa de la mujer después de haber salido a un boliche. Al llegar al ingreso al edificio de departamentos ubicado en calle Mendoza en Capital, a la chica le entró una llamada en el celular y fue eso lo que hizo enfurecer a Alí. El hombre comenzó a preguntarle quien la llamaba y a insultarla, tratándola de p...

Luego ingresaron al edificio y mientras ingresaban al ascensor, Alí la tomó del pelo tirándola al piso quedando la mujer con las piernas entre la puerta del ascensor y el pasillo. Mientras luchaba con poder salir del ascensor con el temor de que la puerta se cerrara, el agresor continuó dandole patadas y piñas en las piernas. En un momento el sujeto la soltó, agarró el celular y se fue.

La chica bajó para ver si su ex pareja le había dejado el celular en el buzón del edificio pero al no encontrarlo, salió a la vereda y vio que Ali se encontraba en la esquina. La mujer le pidió que le devolviera el celular pero no lo logró. Volvió a ingresar al edificio y a los minutos Alí también ingresó y le devolvió su celular. En eso, ella dejó pasar adentro nuevamente al agresor.

Pero él amenazó con que se iba a tirar por el balcón para matarse, por lo que la chica cerró con llave y llamó al 911. Personal policial de Comisaría 3ra, llegó y le notificó a Ali que tenía prohibición de acercamiento hacia la mujer. El sujeto quedó detenido por romper la perimetral y también por la agresión hacia la víctima. Por ser reincidente deberá cumplir pena en el Penal de Chimbas.