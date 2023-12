Exclusivo Canal 13: habló por primera vez el docente acusado de abuso

Desde principios del mes de mayo de 2023 un docente está siendo investigado, ya que fue denunciado por algunos padres de sus alumnos de un ENI de Rivadavia, por presuntamente haberlos abusado. En todos estos meses no se ha encontrado una prueba concreta que demuestre su culpabilidad, pero a pesar de ello el caso está estancado a causa de algunos de los propios denunciantes. En ese contexto, pidiendo que de una vez por todas el caso llegue a su fin, el educador decidió hablar por primera vez con un medio de comunicación y eligió Canal 13 para hacerlo.

Eduardo López, el docente de música denunciado, fue imputado por el juez Andrés Abelín Cottonaro el pasado 5 de mayo por el presunto delito de Abuso sexual simple agravado. Esto en perjuicio de cuatro alumnos suyos de 3, 4 y 5 años de edad. Desde esa época del año el profesor no puede acercarse al establecimiento donde trabajaba ni ningún familiar de las supuestas víctimas.

'Como suele suceder, la denuncia es falsa. Los padres ejecutan las preguntas a los chicos de manera incorrecta, siendo que para eso hay profesionales de la salud mental que saben como hacer la pregunta. Los padres hacen preguntas de si o no, no les permiten contar todo. También hay un desconocimiento total de lo que se trabaja en el Nivel Inicial. En mi caso como el resto de los docentes, se trabaja de manera individual. Cada niño trabaja con su cuerpo y uno sólo da las indicaciones simplemente. En el Diseño Curricular Provincial están expuestos los contenidos, entre ellos las partes del cuerpo', expresó frente a Tribunales.

Es importante mencionar que desde que comenzó la investigación, se realizaron diversas Cámaras Gesell y otras pericias relevantes. Ninguna de estas medidas pudieron sustentar la acusación de que López haya ultrajado a alguno de estos niños. A pesar de esto, el caso no ha podido seguir avanzando porque algunos padres se negaron a llevar a sus hijos a declarar. Debido a esto la causa sigue abierta no permitiendo que el docente ejerza su profesión de la manera habitual.

'No es la primera vez que pasa. Ya son 3 o 4 faltas por parte de los padres, algunas injustificadas, al centro ANIVI para esclarecer la situación. Se supone que ellos quieren saber la verdad, yo ya la se, pero tienen que dejarme seguir mi vida tranquilo. Han sido meses de mucha angustia y de muchos gastos económicos en relación a la defensa, en psiquiatras y psicólogos, sin mencionar el daño mental que esto causa a una persona como yo que siempre he sido lo más transparente posible', relató.

Además el entrevistado, que es defendido por la Dra. Sandra Leveque, comentó que en el momento en que él supuestamente abusó a los menores, se encontraba acompañado por otros tres docentes. Los mismos fueron citados a declarar como muchas otras personas de su entorno, los cuáles no dieron indicio alguno de que él haya cometido algún delito.

'Estaba en un SUM donde estoy a la vista de todos porque por ahí entran y salen tanto los porteros como los padres. A mi me gusta mostrar lo que hago, tratar de que todos vean lo que se hace en la clase de música. Trato de mantenerlo a la vista de todos pero nunca me imaginé que me iba a tocar una situación como esta. Cuando tenía 10 años elegí ser docente de música y que hagan esto te arruina porque te desprestigia. Estoy esperando que traigan alguna prueba', señaló.

Por último López, que hace poco pudo volver a trabajar pero sólo con tareas administrativas, contó lo complicado que ha sido para él y sus seres queridos todo este proceso judicial. Por ejemplo manifestó que hay audiencias a las que llegó sin haber podido dormir la noche anterior o conciliando el sueño por muy pocas horas.

'Siempre he ido a firmar cada dos semanas, respeto las perimetrales y todas las medidas. Mientras sigue la investigación son gastos y gastos junto con un gran malestar no sólo para mi sino para todo mi entorno. Ellos también ya quieren que esto llegue a su fin. Eso es lo que necesito, que se pueda resolver de una vez porque sinceramente no doy más, estoy muy cansado y quiero que se resuelva. No deja de ser doloroso, hay días de que duermo 2 horas. Cuando vine a la audiencia pasada vine sin dormir hace 2 días. Es una angustia tremenda que no se la deseo ni a mi peor enemigo realmente', sentenció.