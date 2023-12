Corte Suprema falló a favor del Tambolar: 'La Pampa quiere vivir a costa de otras provincias'

Sobre el final de la pasada semana se conoció un importante fallo de la Corte Suprema de Justicia. Se trataba de su visto bueno para que la obra del Dique El Tambolar continúe desarrollándose normalmente a pesar del reclamo presentado por La Pampa. En ese sentido una autoridad aseguró que la mencionada provincia tiene la intención de vivir a costa de otras jurisdicciones.

Jorge Alvo, fiscal de Estado, opinó en Banda Ancha acerca de esta definición que llegó por parte del máximo tribunal durante el pasado viernes 1 de diciembre. Sobre esto aseguró que La Pampa nunca tuvo intenciones de realizar obras propias y que su objetivo era adueñarse de parte de los recursos naturales de San Juan.

'Es un hecho institucional histórico para la provincia por la envergadura del juicio del que estamos hablando. La paralización de la obra de El Tambolar que era lo que ellos pretendían. La intención era apoderarse de los recursos naturales a futuro de la provincia como el Río San Juan y el Río Jáchal. Esto constituye un hecho importante que ha sido muy aplaudido. En Mendoza lo ven como un triunfo de ambas provincias. Es un freno a La Pampa en sus intentos de no realizar obras y vivir a costa de las provincias que si lo hacen', expresó.

Por último, Alvo recalcó que las autoridades pampeanas no tienen posibilidad de presentar ningún tipo de apelación o reclamo. Esto se debe a que, como cada fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya es un caso cerrado que no puede modificarse.

'Con relación a la obra de El Tambolar es un fallo definitivo. No hay ningún recurso contra ese fallo, no hay ninguna otra instancia porque justamente la última que hay en el ordenamiento jurídico existente es la Corte Suprema. Se resolvió que los perjuicios que aparentemente le estaba generando la obra de El Tambolar, no estaban probados, no los habían acreditado en ningún momento', sentenció.