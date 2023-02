¿Es Patty la mujer hallada en el Mercedario?: una prueba clave resolverá todo

No caben dudas de que uno de los casos más resonantes que ha vivido San Juan en lo que va de este 2023, es el hallazgo de un cadáver en el Mercedario. En ese sentido con el paso de los días tomó mucha fuerza la hipótesis de que los restos pertenecen a Patty Altamirano, una andinista tucumana que murió en 1981. Como parte de la investigación, les harán una prueba de ADN a sus padres, la cual terminará de resolver esta gran duda.

Iván Grassi, fiscal a cargo de la investigación del caso, contó en el móvil de Canal 13 cómo surgió esta posibilidad. Es importante recordar que al principio se creía que se podía tratar del alemán Andreas Colli, pero el pasado lunes se confirmó que los restos pertenecían a una mujer. A partir de ese momento todo el proceso cambió ya que no existían registros de una mujer desaparecida en el Cerro Mercedario.

'Por la masificación de la noticia, llegó a oídos de una familia tucumana. Antes no habían registros oficiales de una mujer desaparecida en el Mercedario, pero ahora esta familia se contactó con la comisaría de Barreal. Me avisaron de este llamado y me puse en contacto con ellos. Hablé con dos hermanos, uno que vive en Tucumán y una en Córdoba, de esta mujer que en el 1981 murió en el Mercedario', expresó.

El hecho de que este caso no estuviera reportado, aparentemente tiene que ver con que todo se dio en la época del Proceso. Sin embargo, gracias a los medios de comunicación este caso se encaminó como nunca antes. En este mismo sentido, las autoridades de Tucumán le extraerán una muestra de ADN a los padres de Patty. Esto tiene el objetivo de que luego las mismas sean comparadas con las del cadáver hallado.

'Hablamos con estos hermanos, están prontos a llegar a San Juan. Desde los clubes de andinistas de la región me especificaron que la única mujer que hay conocimiento de que desapareció en el Mercedario sería tucumana. Entonces hay una alta probabilidad de que sea. Ya pasaron casi 42 años pero los papás de ella están vivos, son personas de más 90 años entonces les evitamos el traslado para el cotejo y análisis comparativo del ADN. Nos comunicamos con el Ministerio Público Fiscal para que vayan al domicilio de estos padres para luego remitir la prueba a San Juan', manifestó.

A pesar de que la muestra más importante serán las que se le extraigan a los padres, los hermanos también serán sometidos a esta prueba. Sin embargo, ellos llegarán a San Juan por otro motivo sumamente importante. Esto tiene que ver con que la hermana, formó parte del ascenso en el que murió Altamirano en el Mercedario.

Debido a esto, la mujer podrá tener en su poder los objetos que le secuestraron al cuerpo sin vida en su momento. Por el paso de los años los restos son casi irreconocibles, por lo que esta hermana tratará de reconocer las prendas y algunos otros elementos hallados en las alturas.

'Ya se inició el proceso de extracción de ADN del cuerpo hallado. Este análisis demora entre 7 y 10 días siempre y cuando del tejido blando se haya obtenido células con el ADN completo. Si esto no es así se analizarían los huesos. Cuando lleguen las muestras de los padres es lo mismo, también demora unos 7 o 10 días. Una vez que estén los dos ADN, se comparan, si se da el porcentaje de que es la hija de ellos, se harán los trámites para entregarles el cuerpo', explicó.