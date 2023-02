Crimen de "Mito" Rodríguez: en menos de 30 días empezaría el debate oral y público

Herman "Mito" Rodríguez fue asesinado en abril del 2022, en su finca del Médano de Oro. Uno de los acusados por el homicidio agravado fue su hermano, Eliseo, quien quedó en la mira de la justicia. En este marco, su abogado defensor Martín Zuleta, dialogó con "Cien por Hora" para dar detalles de cómo sigue la causa y explicar que en menos de 30 días empezaría el debate oral y público por este hecho.

El abogado Martín Zuleta



"Estamos en el período de una audiencia de control de acusación, procesalmente hablando en esa audiencia concretamente se define los términos de la acusación y se purga la prueba que se va a producir en el juicio de debate, oral y público", explicó Zuleta.

En ese sentido, el letrado detalló que "estamos en un cuarto intermedio que se va a reanudar el día de mañana donde la jueza tiene que resolver una serie de planteos que efectuó esta defensa y el Ministerio Público Fiscal respecto de la prueba ofrecida por las partes. Una vez que la jueza de Garantías resuelva esas cuestiones ya estará en condiciones de dictar el auto de elevación a juicio con la prueba definida que se habrá de ventilar en ese proceso, estamos en esa etapa".

Acerca del plazo en el que se pueda iniciar este proceso, Zuleta explicó que "con el nuevo sistema acusatorio, una vez que tengamos el auto de elevación a juicio todas las actuaciones pasan a la Oficina Judicial Penal, que será la encargada de llevar adelante los trámites que siguen como primeramente el sorteo de los 3 jueces que van a intervenir. Se tienen que sortear el Tribunal, se tiene que notificar a las partes y mandar el cronograma de audiencias. Entendemos que aproximadamente en unos 30 días más, o incluso menos, ya estaremos en condiciones de darle inicio al debate oral y público".

Actualmente Eliseo, el hermano de la víctima, "está con detención domiciliaria dispuesta por la jueza de Garantías, nosotros a lo largo del proceso hemos realizado un arduo trabajo tendiente a resguardar los derechos de Eliseo que se ha manifestado desde un primer momento como inocente respecto a este hecho y esperamos que así sea determinado por la justicia".

Nulidades, "abstractas"

Zuleta explicó que las nulidades planteadas "han quedado prácticamente abstractas. Si ustedes recuerdan se había descubierto un arma en el domicilio de Eliseo, en función de ese secuestro esta defensa planteó nulidades del allanamiento, fue rechazada por la jueza de garantías. El arma se peritó, y quedó categóricamente demostrado por esas pericias que el arma no tenía nada que ver con el hecho, tal cual lo había manifestado Eliseo y por consiguiente esa nulidad ha quedado sin sentido, porque esa arma en definitiva no forma parte de la acusación, no tiene que ver con el suceso en sí".