Un padre golpeó a su hijita de 11 años por defender a su madre

Un sanjuanino fue condenado a 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Esto fue tras ser denunciado por golpear y causar lesiones leves a su hija de 11 años. La menor sufrió de la violencia de su padre, tras salir en defensa de su madre durante una discusión.

El condenado es Carlos Javier Ríos y fue castigado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. Según consta en el expediente del caso, el hecho ocurrió el 13 de noviebre pasado, cuando la denunciante, madre de la niña, se encontraba en su domicilio, al igual que el imputado. Él estaba ingiriendo bebidas alcohólicas con un hermano de la mujer.

A los pocos minutos, Ríos se dirigió al dormitorio y comenzó a reclamarle a la mujer por su situación de pareja, sin insultarla ni agredirla. De acuerdo consta en la denuncia, la mujer se levantó y fue a poner la tetera en la cocina. Él la siguió hasta el comedor y le pidió que lo abrazara, al tiempo que le recriminaba que ella habría estado con otro hombre.

Al ver esto, intervino la menor de 11 años, quien le dijo a su padre: "dajala tranquila, ella es dueña de hacer su vida, si no te quiere abrazar no lo va a hacer". Pero esas palabras no fueron de agrado para el padre que la mando a sentarse. La nena no le hizo caso, por lo que le dio dos cachetadas en el rostro.

El cuñado de Ríos intercedió, lo llevó al fondo de la casa para hablar y calmarlo para luego retirase del lugar. Sin embargo, le recomendó a su hermana que hiciera la denuncia en la UFI Cavig. Ya en la audiencia de Cámara Gesel, la menor confirmó lo expuesto en la denuncia.