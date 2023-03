El dueño del perro que mató a Lara fue condenado, pero seguirá libre

Este viernes se llevó a cabo el juicio abreviado en el cual fue juzgado Braian Emanuel Silva. Se trata del propietario del pit bull que mató a la pequeña Lara. La Justicia decidió condenarlo a 3 años de prisión condicional. Es decir, que no irá preso.

Ante esta resolución en juicio abreviado, su abogada, Filomena Noriega contó que la jueza Parra llegó a esa decisión porque su cliente desde el minuto cero se puso a disposición de la Justicia, no tiene antecedentes, cumplió con todos los requisitos establecidos en ese entonces por la jueza de la causa, la doctora Lucero, y estuvo detenido de manera preventiva.

En ese sentido, la reconocida abogada señaló que tanto la jueza como la querella a cargo de la abogada Romina Vargas presentaron conformidad por la actitud de su defendido. Un punto que favoreció mucho a Silva, fue el haber aceptado su culpa como propietario del perro.

Por otro lado, Noriega aseguró que su defendido no la pasó nada bien en estos poco más de dos años. Ya que sufrió hostigamiento por parte de los vecinos, además de que le quisieron quemar su casa, lo cual lo obligó a mudarse. 'A la mudanza obligada la notificamos y puedo asegurarles que hasta el día de la fecha está cumpliendo con la medida de darle de comer al pitbull', contó la famosa abogada.

Tras esta condena, Silva continuará en libertad cumpliendo su pena. La letrada detalló que no tiene impedimento para salir afuera de la provincia o del país, pero antes debe notificar esos movimientos a la Jueza Parra, que es la que lleva adelante la causa. 'Él me contó que consiguió trabajo y que en la actualidad no tiene mascota alguna', aseguró.

Con respecto al perro que asesinó a la niña, Noriega contó que un informe que realizaron a raíz de su comportamiento arrojó que estuvo bien cuidado en el centro donde fue llevado tras el hecho. Y que, si bien tiene un doble carácter, en donde muestra actitudes agresivas. 'El perro está bien donde está, mi cliente no tiene intenciones de recuperarlos, puesto que en el centro de Sociedad Proteccionistas lo visita a diario un adiestrador canino y personal policial que trabaja con el adiestramiento de perros', contó.

El caso :

El 15 de septiembre del 2020 en el interior del Barrio Malimán, un perro Pit bull atacó salvajemente a la pequeña Lara que terminó falleciendo minutos después del ataque del animal.

En el momento del ataque, la pequeña pasaba por la vereda cuando el perro atacó salvajemente. Por tal motivo, Braian Emanuel Silva fue detenido de manera preventiva.