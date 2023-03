Entre lágrimas habló Rodrigo, el hijo menor de Tellechea: 'Me lo quitaron muy pronto'

El esperado e histórico juicio por la desaparición forzada del ingeniero Tellechea, se sigue desarrollando como esta previsto. Sin embargo este martes no fue una jornada más, ya que fue el momento de escuchar el desgarrador relato del hijo más pequeño de Raúl. Se trata de Rodrigo, quien tenía apenas 10 años cuando perdió a su papá: 'Me lo quitaron muy pronto', mencionó.

Rodrigo Tellechea, hijo de Raúl, se sentó en el banquillo frente a los integrantes del Tribunal Oral Federal que conducen este resonante juicio. Allí el hombre tuvo la oportunidad de dar nuevamente su testimonio, recordando detalle a detalle lo que sin duda fue el momento más duro de toda su vida.

'En septiembre de 2004 yo tenía 10 años. Mi papá y mi mamá se separaron en el 2002. Ellos hicieron un pacto donde los lunes, miércoles y viernes yo estaba con mi papá. Los martes y jueves estaba con mi mamá y los fines de semana era uno con mi mamá y otro con mi papá. Por las noches dormía en la casa de mi mamá y el encuentro con mi padre se daba a la salida de mi escuela. El vínculo con mi padre desde la separación, antes y después de eso, siempre fue algo hermoso', expresó.

El afectado recordó cómo vivía como una gran aventura cuando su papá lo llevaba en su bicicleta desde la escuela hasta su departamento ubicada en calle San Isidro. Allí ellos almorzaban juntos y luego ambos se ponían a hacer los deberes que le habían dejado al pequeño Rodrigo. Por más que no tuviera tarea, Raúl le daba ejercicios que se le ocurrían a él para recién ahí darle permiso para salir a jugar con sus amigos.

'Él se acostaba a dormir una siesta y yo me quedaba a ver televisión o iba con amigos cercanos que tenía por ahí. Tanto mi papá como mi mamá me dieron mucha libertad, siempre me dejaron que me manejara con mucha independencia. Fueron los mejores años de mi vida, me lo quitaron muy pronto. Al desaparecer tan pronto, me tuve que aferrar a esos recuerdos y a esas imágenes de por vida. Terminé la primaria, la secundaria, entré a la universidad, me recibí y no lo pude vivir con él. Era un padre ejemplar, él era mi mejor amigo, con ninguna persona la he pasado tan bien como la pasé con él', sentenció.

La declaración completa de Rodrigo Tellechea: