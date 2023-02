Juicio por la desaparición de Raúl Tellechea: "espero que algún imputado se quiebre"

El juicio por la desaparición del Ingeniero Raúl Tellechea el 28 de septiembre de 2004, continuó este lunes con nuevas declaraciones de su hija Mariana, quien se encontraba en compañía del su hermano Gonzalo. Este último, en contacto con Canal 13, se mostró tranquilo por avance en el proceso que tiene 10 imputados.

“Es el momento en el que siempre quisimos estar, estamos muy ilusionados, pero no es solo la esperanza de que se haga justicia y haya una condena a las personas que hicieron desaparecer a mi papa”, dijo el entrevistado y agregó, “uno siempre tiene la esperanza de que alguno se quiebre y se le caiga un dato de algún testigo para saber cuáles fuera las circunstancias de esa desaparición”.

En el marco de la investigación, Mariana declaró esta mañana, “va pausada y lenta, seguramente tratando de no olvidarse algo y de no quebrarse. Hay que tratar de mantenerse lucido para dar el mayor de talle posible y contextualizar lo mejor posible”, aseguró.

Así mismo destacó que cuando le toco dar su testimonio, esperaba algún tipo de enfrentamiento o alguna pregunta sensible por parte de la defensa, pero todo se redujo a alguna chicana. “Cuando yo declare fue bueno el ambiente, anduvo todo bien y yo pude explayarme muchísimo”, al respecto completó, “más allá de las chicanas, no es complicado para nosotros porque no tenemos que mentir, si se mezcla lo afectivo que traiciona porque quizá de lo que te acordabas, hoy se te pasó un detalle”, finalizó.