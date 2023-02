Se retomó el juicio de Tellechea y su hija declaró: 'Él estuvo a nada de irse de la mutual'

Luego de que finalizara la feria judicial, este lunes se retomó el juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea. En ese contexto, la hija del ingeniero tuvo su oportunidad de declarar. En ese contexto se emocionó en varios tramos, pero sobre todo se la vio quebrarse luego de contar una encuentro que tuvo con su primo luego de enterarse de la ausencia de su padre.

Mariana Tellechea, hija del ingeniero desaparecido, habló frente a los integrantes del Tribunal Oral Federal luego del parate que tuvo este proceso. En ese contexto la mujer recordó el día en que se enteró de la desaparición de su papá. Allí contó cómo fue la charla con sus hermanos, como tomaron la decisión de ir a imprimir carteles con su rostro para pegarlos en la vía pública y como fue que chocó en ese momento debido a lo nerviosa que se encontraba.

Sin embargo, uno de los recuerdos que más llamaron la atención de los que puso en palabras Mariana, fue la charla que tuvo con su primo hace un tiempo atrás. Este hombre había hablado con Raúl poco antes de que desapareciera y le había manifestado que estaba muy feliz de irse de la mutual de la UNSJ, cuyos integrantes justamente son algunos de los principales sospechosos del caso.

'La primera persona con la que hablé luego de enterarme de la desaparición fue mi primo, Jorge Toro. Le pedí que nos tomáramos un café y fue muy fuerte el encuentro que tuve. Supe algo que no sabía y me impactó. Me contó que días antes de la desaparición se lo había encontrado a mi papá y lo vio muy entusiasmado por dos motivos puntuales. El primero era que se iba de la mutual, se lo comentó con alegría, cosa que me impactó mucho. Todo lo que me contaba de la mutual era negativo', expresó.

Aparentemente Raúl estaba apunto de desligarse de la mutual, aparentemente por diferentes situaciones incómodas que le habían tocado vivir según el testimonio de su hija. Sumado a esto, el segundo motivo por el cual el ingeniero se mostró feliz frente a Toro, fue que había conseguido hacer todos los trámites para volver a la casa que pertenecía a su madre.

'En segundo lugar estaba entusiasmado porque iba a recuperar la casa de su mamá para irse a vivir, que es en la casa donde había vivido antes. Esta ubicada en el barrio San Raúl, cerca de la casa de mi mamá. Era una casa grande y mi papá al momento de la desaparición vivía en un departamento de dos ambientes. Me dio mucha tristeza haberme enterarme de esto. Mi papá antes de la desaparición estaba en situaciones conflictivas en su lugar de trabajo, con la gente de la mutual', sentenció entre lágrimas.

