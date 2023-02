Los cuatro presos del Penal acusados de violar a otro serían juzgados en tres meses

Este martes se realizó la audiencia de control de acusación sobre cuatro presos del Penal de Chimbas que se encuentran acusados de abusar sexualmente de otro preso y hasta amenazarlo para que no contara nada. Serían juzgados dentro de tres meses, y el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Adrián Riveros, dio detalles al móvil de Canal 13 de lo ocurrido.

"Se realizó el control de acusación en la cual entendemos que 4 personas han abusado sexualmente de otro interno, está acreditado por los informes de los médicos y por las pericias psicológicas de la víctima que señalan de que no fabula, si no que cumple todos los requisitos para decir la verdad, entendiendo que es un delito que se realiza en privado y no existen testigos. Esas pruebas técnicas son solventes en cuanto coinciden con la declaración de la víctima", explicó Riveros.

Además el Fiscal relató que se llevó adelante la audiencia "más allá de que la defensa intentó distintas nulidades que a nuestro entender no estaba violado o no estaba el sistema, el proceso que se le siguió, se le guardó las garantías institucionales a los internos. Por esta razón nosotros nos opusimos y el juez rechazó el planteo de nulidad que intentaron los defensores".

En la audiencia llevada adelante este martes, los acusados no declararon. Y el delito que se les imputa es abuso sexual reiterado y amenazas coactivas, "en virtud de que fueron acreditados los distintos abusos, así como también las amenazas en función de obligarlo a no decir a los celadores esta situación en particular para lograr la nulidad", explicó el Fiscal.

Riveros manifestó que como todos los acusados presentaban condena, "solicitamos que se dictara prisión preventiva hasta que se fije la fecha de audiencia para el debate oral y público, eso lo determina la Oficina de Audiencia. Su señoría aceptó y se fijó 90 días de prisión preventiva a efectos de que se prepare esta etapa procesal".

En cuanto a la víctima, "el Servicio Penitenciario la puso a resguardo a efectos de que no sea amedrentando ni sea objeto de nuevos hechos de violencia", dijo el Fiscal.

Los 4 acusados, en el banquillo de los acusados. (Imagen Tiempo de San Juan)

Reseña del caso

Todo comenzó a fines de noviembre del 2021 cuando un interno (de quien se resguarda su identidad) denunció ante las autoridades que en aquel entonces dos reos, de apellido Jofré uno y el otro Robles, abusaron sexualmente de él en reiteradas ocasiones dentro de la celda. Luego su denuncia fue ampliada, asegurando que otros dos reos, uno de apellido Gorosito y el otro Sarmiento, también lo atacaban sexualmente en la zona de los baños. Hoy esos 4 presos están en el banquillo de los acusados.