Irá a juicio el sanjuanino que habría asesinado a su hermano en el Medano de Oro

En abril del 2022 ocurrió un conmocionarte hecho que dejó en la mira a Eliseo Rodríguez. El sujeto habría matado a su hermano. El presunto motivo de la pelea que terminó en una fatalidad sucedió por la disputa de una finca. En este marco, en la jornada de este jueves resolvieron que comenzará el juicio oral y público por el crimen de Hermam "Mito" Rodríguez. El mismo se llevará a cabo en un mes.

Se viene un momento clave en el proceso por homicidio agravado por la muerte de Mito Rodríguez de 80 años. En la mira por el asesinato están Pachico y Rivero. En el juicio se verá si son culpables de la muerte del hombre.

Ante la decisión de la jueza Celia Maldonado, los acusados tuvieron la oportunidad de manifestarse, pero quedaron en silencio. Pachico y Rivero casi quedan liberados del caso, debido a la falta de pruebas que había en la investigación. Sin embargo, un giro en la investigación. En tanto Juan Rivero había sido liberado por falta de mérito. A pesar de ello, cayó preso tras amenazar con un arma de fuego a un amigo en medio de un cárneo. Lo que lo complicó al hombre fue que el arma en cuestión era la misma con la que mataron a "Mito" Rodríguez.

Por este hallazgo, el fiscal Adrián Riveros solicitó varios allanamientos. En uno de ellos, encontraron partes de la moto de la víctima. Estas prueba, junto con documentación hallada, complicaron a los detenidos. En este momento, Juan Rivero esta detenido en el Penal. El hermano de 'Mito', y el principal sospechoso de gatillar el calibre 22, está detenido en su casa, es decir que esta con prisión domiciliaria.

El crimen contra 'Mito'

Mito Rodríguez fue asesinado en abril del 2022. Su cuerpo fue encontrado en una finca de Médano de Oro. Él tenía un balazo y golpes en su cabeza.

El primer acusado fue su hermano, Eliseo “Pachico” Rodríguez. Esto fue debido a que una sobrina confesó que Eliseo lo citó a Hermam para hablar de un terreno. Sorprendentemente, el jubilado apareció muerto por un crimen. Concretamente, la mujer reveló en Canal 13 "No ha sido sólo un robo porque mi tío no tenía la rutina de ir sólo a la finca. A mi tío lo citó Eliseo a las 13:30 y a las 14:00 mi tío estaba muerto. Tal vez Eliseo no fue pero él lo entregó, él pidió que lo matara".

Luego de ello, quedó detenido. En su momento, Martín Zuleta, abogado defensor de Eliseo Rodríguez, reveló en Cien por hora que nuevamente las autoridades judiciales determinaron que su defendido tenía que continuar preso. Esto se debe a que la apelación que presentaron no tuvo el resultado que ellos buscaban. Es importante aclarar que al acusado le permitieron cumplir con la preventiva de manera domiciliaria.