Condenaron al sujeto que quemó a su ex pareja e hirió a su propio hijo

Este lunes en juicio abreviado, Franco Ezequiel Veragua, fue condenado a sufrir la pena de ocho meses de prisión de cumplimiento en suspenso por los delitos de “Lesiones leves agravadas” y “Amenazas” en concurso real, en perjuicio de la denunciante y de su hijo menor de edad. También le aplicaron exclusión de hogar con el fin de que la víctima y sus dos hijos menores puedan volver a vivir allí; prohibición de acercamiento y de contacto por actos molestos o turbatorios (1 año para la víctima y 3 meses para el menor) y capacitación en violencia de género.

Esta situación fue la consecuencia final de un terrible hecho de violencia intrafamiliar y de género que tuvo lugar el sábado 4 de marzo en La Bebida, localidad de Rivadavia. El individuo se quiso llevar a su hijo y ante la respuesta negativa del menor, decidió quemar con el contenido de una pava eléctrica a quien fue su cónyuge durante 15 años y además hirió con un arma blanca a su propio hijo.

Cabe destacar que esta no fue la primera vez sino que la mujer, identificada como Y.B.A. sufrió violencia de género durante todos los años que estuvo con Veragua y en febrero de este año decidió dejar al sujeto. Al hacerlo pidió ayuda ante la UFI CAVIG, solicitó un formulario de protección, pero no se lo otorgaron. A pesar de todo lo acontecido, cabe destacar que Veragua fue condenado pero no irá al Servicio Penintenciario Provincial.