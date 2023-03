Los escalofriantes detalles del crimen de Rawson

El crimen que salió a la luz en la mañana de este miércoles en el Barrio Cruz del Sur de Rawson tuvo más novedades en horas de la tarde. El fiscal Adrián Riveros contó al móvil de Canal 13 que por la cantidad de sangre encontrada alrededor de la adulta mayor, y por los primeros exámenes realizados por los médicos legistas y el forenses, fue asesinada a golpes en la cabeza.

Por tal motivo, los investigadores ya descartaron que se haya tratado de una muerte natural. Aunque, todavía faltan los resultados de la autopsia, hay señales de golpes con violencia en la cabeza, lo que confirmaría que se trató de una muerte violenta, y que no habría sido con un arma blanca el ataque.

Los vecinos de la víctima contaron que habían escuchado gritos, pero que no se alertaron porque no fueron pedidos de ayuda. Ellos conocían que la mujer vivía sola, por lo que empezaron a sospechar que algo no andaba bien porque en su vivienda, por las noches siempre la luz estaba encendida y en las mañanas el portón cerrado. Al notar que la luz estaba apagada, y el portón abierto, fue que ingresaron a la casa y se encontraron con la mujer tirada en el suelo. Por lo que llamaron al 911, y en cuestión de minutos la Policía estuvo en el domicilio del rawsino.

Riveros también detalló que la investigación continua de la mano de Criminalística y Delitos Especiales, con los cuales están tomando pruebas periciales y testimoniales. Por el momento, no hay detenidos, pero si secuestraron elementos en allanamientos realizados en pos de esclarecer el hecho.

En el lugar donde ocurrió el hecho no hay cámaras de seguridad que puedan haber registrado el movimiento. El fiscal contó que para obtener registros están consultando con las cámaras de un comercio cercano, y continuarán con la toma de testimonios.

Al vivir sola la víctima, a la Justicia se le hace más difícil saber si le robaron, más allá que el interior de la casa se encontró desordenada. Los hermanos, sobrinos y otros familiares que se fueron acercando con el correr de la noticia, no pueden dar cuenta de las pertenencias de la mujer, o de algún faltante de dinero, por lo que la Justicia está consultando en entidades bancarias para saber si realizó algún movimiento antes del trágico hecho.