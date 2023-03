Matic a un paso del juicio por abusar de tres mujeres, una de ellas menor

Mario Matic el ex secretario general del gremio de los bancarios este miércoles quedó a un paso de ir a juicio por el presunto abuso a tres mujeres. Desde el 2022 el ex mandamás de los bancarios está siendo investigado por la justicia penal. Este miércoles en una nueva audiencia se dio a conocer en Tribunales que se le prorrogará la prisión preventiva en modalidad domiciliaria por dos meses más. El motivo de este cambio fue que en enero incumplió el no acercamiento a una de las presuntas víctimas. Además se le incorporaron rondas periódicas de control por parte de la policía para asegurar su permanencia en el lugar.

Cabe destacar que esto sucedió a pesar de la primera reacción de la defensa que fue intentar que la decisión judicial se anulara, pero finalmente desistieron y acataron lo dispuesto. Entretanto Fiscalía ya formalizó la acusación por los tres abusos que presuntamente realizó Matic, dos de ellos a mayores de edad y uno a una menor. El próximo paso en el proceso judicial será la audiencia de control de acusación donde el Juez de garantías estará en condiciones de elevar la causa a juicio.

El 12 de abril de 2022 comenzaba en tribunales la investigación contra Matic, en aquel momento por el presunto abuso a dos mujeres mayores de edad, con el pasar de las audiencias Matic reconoció el encuentro con las mujeres pero desmintió que fuera delito porque sostuvo que fue consensuado. Pero lo peor llegaría sobre fines de ese año cuando entró una tercera denuncia, en este caso por el presunto abuso de una menor de su entorno familiar.