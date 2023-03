Crimen en Santa Lucía: un acusado a la cárcel y el otro a su casa

La Audiencia de Formalización por el asesinato del anciano en Santa Lucia terminó y se dio a conocer la resolución dictada por el juez Alberto Caballero. En la misma se resolvió un plazo de ocho meses de investigación y la detención inmediata de José Luis Salinas por un lapso de ocho meses de prisión preventiva, que cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial . Mientras que para el acusado Ruben Dario Pereyra determinó 60 días de prisión domiciliaria.

Cabe destacar que en lo que respecta a la investigación, el fiscal pidió un año para resolver el ilícito y se solicitó para el acusado Salinas prisión preventiva durante un año, mientras que para Pereyra se solicitaron 60 días.

Durante la audiencia Salinas no declaró. Y en relación a Pereyra este declaró que no estuvo en el lugar del hecho, y explicitó que labor realizaba en ese momento. Por su parte su abogado personal dijo que solo se lo acusa por presenciar el pago de los 130 mil y por no ir a trabajar el lunes. Además en su relato el acusado afirmó que cuando la Policía lo buscó en su casa, él entregó su celular y les dijo que averiguaran lo que quisieran.