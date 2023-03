Homicidio en Santa Lucía: estos son los sospechosos de asesinar a Molina

Durante la tarde de este jueves se llevó a cabo la Audiencia de Formalización del caso por el asesinato de Ramón Molina, de jubilado de 85 años hallado sin vida por su propio hijo el pasado lunes. Los acusados Ruben Dario Pereyra(40) y Jose Luis Salinas(45) se sentaron el banquillo para escuchar al juez de la causa.

Los presuntos asesinos son oriundos de Chimbas y de Rivadavia, y fueron acusados bajo la carátula Homicidio Criminis Causa, lo que significa que se comete para evitar que luego del ilícito la víctima los pueda reconocer.

Según el informe presentado por el fiscal Adrian Riveros, la víctima dejó su auto en la vereda de su casa y luego se acostó a dormir la siesta. Al poco tiempo los ladrones ingresaron saltando una pared y rompiendo la cerradura con la intención de robar los 130 mil que Martinez le había pagado el viernes por el alquiler de lo local. Una vez dentro de la vivienda comenzaron a golpear a la víctima a tal punto que cayó al piso y Salinas lo remató. Ni siquiera su dentadura quedó dentro de su cavidad oral. El nivel de violencia fue tal que hasta se encontró un diente al costado de su cabeza y para confirmar la saña con que asesinaron al metalúrgico la autopsia reveló que murió en el acto.

La presunta razón del asesinato fue que el fallecido los conocía. Además se comprobó la teoría de robo ya que el dinero no se encuentra y también faltan algunos elementos (un celular, una amoladora, una computadora y una soldadora sensitiva). Se supo que quisieron ingresar una pieza que contenía una caja fuerte pero no pudieron ya que esta estaba cerrada con llave y aparentemente con sus últimas fuerzas la víctima arrojó el manojo debajo de una cama para que no pudieran lograr su cometido.

Mas adelante, Martinez, el jefe de la metalúrgica en la que trabajan los presuntos ladrones declaró que finalmente no pudieron llevarse la soldadora sensitiva porque se cayó cuando abrieron el portón para huir en el auto de la víctima. Tiempo después el auto fue encontrado en inmediaciones del parque industrial de Chimbas, relativamente cerca de la casa de Salinas. Vale decir que las cámaras detectaron que Salinas lo manejaba con guantes. También se supo que los acusados vendieron el celular y el auxilio del auto En inmediaciones del Barrio Los Alerces, los mismos ya fueron recuperados. Mas se dio a conocer que los sospechosos utilizaron la tarjeta de la víctima para hacer compras en comercios donde conocían al ladrón. cerca de la casa de Salinas. La kiosquera expresó que Salinas le dijo que estaba esperando a Molina para hacerle un trabajo, para luego conocer lo sucedido con el fallecido.