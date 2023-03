Sobreseyeron a los empleados del Centro Cívico investigados por robo

Este viernes, la Justicia sobreseyó a los dos ordenanzas del Centro Cívico que eran investigados por robo. Tras seis meses de investigación, no encontraron pruebas suficientes para señalar a los trabajadores como autores del hecho.

Fuentes judiciales aseguraron que los registros de cámaras de seguridad no fueron suficientes y que no les encontraron nada que los incrimine. Si bien en las imágenes se vio a dos personas caminando por los pasillos de Hacienda cargando bultos. Sin embargo, no pudieron identificar sus rostros.

Entre los elementos denunciados como robados desde la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Hacienda están tres monitores de computadoras, dos notebooks, una CPU y un micrófono de computadora.

Se trata de Cristian Santillán de 33 años y Sergio Cardozo de 45. Ambos ordenanzas trabajan en el edificio público en el Área de Hacienda. En septiembre del año pasado, empezaron a investigarlos por la UFI Delitos Especiales por el presunto robo en prejuicio de la administración pública.

Tras finalizar el plazo de investigación no encontraron pruebas convincentes para incriminarlos. Por tanto, el fiscal del caso Francisco Pizarro solicitó una audiencia para exponer los argumentos del pedido de sobreseimiento. Franco Montes, quien defendió a Cardozo y María Filomena Noriega a Santillán no presentaron objeción alguna. Por lo tanto, el juez del caso, Gabriel Meglioli dictó el sobreseimiento para los imputados.