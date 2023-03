Caso Parisí: anularon el fallo contra el funcionario judicial acusado de violencia de género

Este lunes en la Sala I del Palacio de Tribunales se llevó adelante una audiencia que podía marcar el futuro del funcionario judicial Mario Parisí, acusado de violencia de género contra su ex pareja, María Fernanda Sánchez.

Esta audiencia fue para responder a la apelación que hizo la defensa de Parisí por el fallo que data del 1 de diciembre del 2022 cuando el juez Matías Parrón denegó la posibilidad de que el acusado tuviera una probation por el delito que se le imputa.

Los abogados defensores del denunciado, Fernando Castro y Nasser Usair, fueron hasta el Tribunal de Impugnación a pedir que se revisara el fallo de Parrón porque entendían que no estaba bien. Hoy el Tribunal de Impugnación le dio la razón a los letrados, que el fallo no estaba bien, lo anuló y pidió que otro juez de Garantías que no fuese Matías Parrón revise el pedido de probation para Mario Parisí.

Reinaldo Bedini, abogado defensor de la denunciante, dio los detalles al móvil de Canal 13 de la jornada: "el Tribunal de Impugnaciones se pronuncia por la carencia de motivación de la sentencia de primera instancia en haber denegado la probation. Entonces es una sentencia bastante controversial porque en definitiva dice que carece de motivación pero la motivación que él da para decir que no tiene motivación no la fundó, entonces manda a otro juez a intervenir para dictar la sentencia, se hace un reenvío".

"Pasa a otro juez que revea una decisión anterior", explicó el letrado.

Además Bedini detalló que "así mismo se pronuncia por la inconstitucionalidad del artículo de la Ley Procesal sanjuanina que dice que debe existir acuerdo fiscal para la concesión de la probation".