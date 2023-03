Juicio por Tellechea: el lunes podrían ir presos todos los acusados

A comienzos de la semana pasada se desarrolló la última audiencia que ha registrado hasta el momento el juicio por la desaparición forzada de Tellechea. Para el próximo encuentro que se dará el 3 de abril se espera una importante decisión. Se trata de que el Tribunal Oral Federal deberá anunciar si todos los imputados cumplirán con prisión preventiva o seguirán libres.

Conrado Suárez Jofré, abogado defensor de la familia Tellechea, habló con Diario 13 para hablar sobre las siguientes fases por las que avanzará este histórico juicio. En ese sentido manifestó que el próximo lunes los integrantes del Tribunal tendrán que anunciar una esperada determinación.

Conrado Suárez Jofré

'Lo que esta pendiente para el 3 de abril es que el Tribunal Oral resuelva sobre la prisión preventiva, que fue puesta a consideración por parte de los fiscales. Se ha ampliado el requerimiento fiscal, lo que implica una pena mucha más gravosa. El Ministerio Público Fiscal ha colocado la figura agravada que contempla una pena de prisión perpetua para los acusados. A raíz de esa nueva calificación es que los fiscales solicitan al Tribunal que considere la aplicación efectiva de prisión preventiva', explicó.

Cabe destacar que esta audiencia se desarrollará prácticamente durante toda la jornada laboral del próximo 3 de abril. Se espera que este encuentro entre las partes comience a las 08:30 y se extiende hasta las 17:00 aproximadamente. Esto se debe a que también deben dar su testimonio las personas que fueron citadas para la anterior audiencia y no se presentaron.

'Hablo en función de lo que manifestó el Tribunal en la audiencia del pasado martes 21 de marzo. Allí indicó que iba a resolver ese punto sobre la solicitud de la prisión preventiva, el día lunes 3 de abril. Entiendo que el Tribunal ha cumplido cuando indicó cuándo va a proceder y no hay ningún elemento que indique que no pueda resolver. Lo que si hay que tener en cuenta es que siempre hay vicisitudes y cuestiones inexorables que obviamente no dependen de nadie', sentenció.

De esta manera, estas son las personas que podrían transitar el juicio en prisión dependiendo la decisión del Tribunal al encontrarse imputados: