Embarazada apuñalada: la mujer fue atacada por un mochilero que quiso abusarla

Durante la madrugada de este miércoles en San Juan se produjo un sangriento intento de femicidio. Lo que ocurrió fue que una mujer alojó un hombre en su casa, el cual luego la apuñaló entre 3 y 4 veces. Con el paso de las horas se supo que este sujeto es extranjero y habría tratado de abusarla antes de atacarla.

Claudia Ruiz, coordinadora del CAVIG, contó ante el móvil de Canal 13 que ellos tomaron conocimiento de que una mujer fue apuñalada sobre las 01:30. Se trataba de una joven de 26 años embarazada que vive con su hijo de 9 años, en una casa en el cruce de Hipólito Irigoyen y Avenida Circunvalación. Debido a esto se trasladaron hasta el lugar donde ya se encontraba personal de la comisaría 5ta y de Emergencias Médicas que llevó a la afectada hasta el hospital Rawson.

'Nos constituimos en el hospital para averiguar su estado de salud y la pudimos entrevistar para recabar un poco más de información porque no sabíamos quien habría sido el agresor ya que se había dado a la fuga. Ella contó que este sujeto es extranjero, estamos tratando de determinar bien sus datos. Ella lo conoció durante el fin de semana, le dio asilo en su casa porque es una persona solidaria que permanentemente esta colaborando con gente en situación de calle', expresó.

Aparentemente este sujeto, del que no trascendió la identidad por el momento, sería un mochilero que trabajaría haciendo changas por lo que constantemente estaría viajando. Ella lo conoció el viernes 24 de marzo, momento en que lo asiló en su casa. Los primeros días no hubieron inconveniente, incluso este hombre conoció a la madre y la hermana de la embarazada. Sin embargo, todo se descontroló sobre las 23:00 del pasado martes

'Mientras ella estaba acostada se le tiró encima estando desnudo y le puso un cuchillo en el cuello para empezar a amenazarla. Aparentemente quería abusarla según todos los indicio. Empezaron a forcejear, ella logró sacárselo de encima y cuando intentó salir de la habitación es cuando empezó a sentir mucho frío. Resulta que la había apuñalado entre 3 y 4 veces por la espalda. Estaba su hijo de 9 años presenciando toda la escena', manifestó.

Luego del ataque la víctima sufrió una hemorragia vaginal producto del embarazo, junto con las causadas por las lesiones. Posteriormente ella salió del departamento a pedir ayuda junto a su hijo y allí junto con los vecinos llamaron al 911. Llegó personal policial y de Emergencias Médicas que la trasladaron hasta el hospital Rawson. Allí confirmaron que el embarazo no correría riesgo. No obstante, la mujer será sometida a controles porque tendría afectado un pulmón.

'Ella nos dio el nombre y el apellido, nos mostró las redes sociales que él utilizaba, pero no tenía ninguna foto para identificarlo. El nombre no sabemos si es real pero ya estamos en contacto con Migraciones para ver que información nos puede dar. Ya tenemos una foto de él que la Brigada de Investigaciones ha logrado conseguir a través de cámaras de seguridad. Él se dio a la fuga en la bicicleta de ella, así que sospechamos que muy lejos no podría haber llegado', sentenció.