Muerte en Sarmiento: el detenido aseguró que chocó 'un cuerpo tirado'

El lunes por la noche un adolescente de 17 años murió en siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, en el departamento Sarmiento. Por este motivo un hombre fue detenido durante la siesta del pasado martes al estar comprobada su presencia en el lugar de la tragedia. Sin embargo, este sujeto se excusó diciendo que chocó 'un cuerpo que ya estaba tirado en la calle'.

Iván Grassi, fiscal a cargo de la investigación, contó ante el móvil de Canal 13 el estado en el que se encuentra en el caso. En ese sentido recordó que el 28 de marzo detuvieron a un hombre de 55 años de apellido Rojas. El mismo era quien manejaba un Citroën C3 Aircross de color blanco que aparentemente atropelló a Juan Pablo González de 17 años, cuando este viajaba en moto.

'El auto estaba en el garaje de su casa. Su abogado defensor me ha hecho llegar que si bien si posicionan su auto en el lugar de los hechos, me dio a entender que él impacta a un cuerpo que ya estaba en la calle que aparentemente ya había sido embestido. Asegura que no atropelló a una persona circulando en motocicleta, mencionó que había un camión. Esto nos lleva a corroborar que ese vehículo si estaba interviniendo', explicó.

De esta manera esta completamente confirmado que Rojas estuvo en el lugar con su auto y que participó del hecho. Lo que ahora se debe concluir mediante diferentes pericias, es si efectivamente hubo otro vehículo involucrado en el episodio. Sumado a esto, como parte de la investigación, se sabe que el detenido fue sometido a distintos estudios para descubrir si había consumido alguna sustancia.

'Rojas esta detenido porque estamos hablando de un hecho lamentable, se trata de una muerte, de un Homicidio Culposo que quienes intervinieron se dieron a la fuga y no prestaron la debida colaboración no sólo a la Justicia sino a la víctima en sí. Los estudios se realizaron habiendo pasado más de 12 horas del momento de la ocurrencia del hecho. El alcohol en sangre puede no salir se había ingerido una baja cantidad, no así los estupefacientes que duran más días dentro del cuerpo humano', sentenció.