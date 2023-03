Los detalles del caso del hombre que murió electrocutado en Rawson

En la jornada del jueves, se conoció que un hombre de Rawson murió a raíz de una mala manipulación de cableado eléctrico domiciliario, lo que llevó a una fuerte descarga que le ocasionó la muerte. Para dar más detalles del caso, habló con el móvil de Canal 13 el Ayudante del fiscal, Cristián Gerarduzzi.

El letrado indicó que el hecho sucedió en la noche del miércoles cuando un hombre se electrocutó en una vivienda ubicada en Barrio Estornell, en Rawson. El sujeto de apellido Sosa, de 41 años, sufrió el triste accidente cuando manipulaba herramientas eléctricas en el interior de su vivienda.

Los peritos del caso determinaron que la muerte fue a inmediaciones de urgencia del hospital Guillermo Rawson. A la vez generaron las medidas correspondientes y constataron la precariedad de las instalaciones eléctricas intramuros. Concretamente, Gerarduzzi indicó 'era una vivienda que no contaba con las condiciones necesarias para que sea segura a los fines de habitarla, además es una vivienda poblada numerosamente y con medios eléctricos muy precarios'.

Si bien se labraron todos los testimonios de los familiares, no lograron conocer si el fallecido tenía o no conocimientos en el tema de electricidad. Aunque si tuvieron en cuenta las condiciones del tendido eléctrico, las que no eran las que debían ser a los fines de evitar una descarga eléctrica. También detallaron que el calzado no era el adecuado para generar la labor.

Por el momento no deshabitaron la vivienda, pero su anularon el sector donde falleció Sosa para evitar un nuevo accidente con consecuencias similares.