¿Qué es un Juicio por la verdad? el pedido que hizo Jey Mammón

Los llamados juicios por la verdad iniciaron en Argentina a partir de 1998 como consecuencia del permanente pedido de organizaciones defensoras de Derechos Humanos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Estos comenzaron porque era difícil perseguir penalmente esos hechos, con el objetivo de encontrar información relevante que llevaran a la verdad de lo ocurrido durante el gobierno de facto (1976-1983). Estos procesos se realizaron a finales de la década del ´90.

En el transcurso de esta semana, a nivel nacional esta frase "Juicio a la verdad" volvió a resonar en la sociedad argentina, luego de la aparición en los medios de Lucas Benvenuto un joven que denunció por abuso sexual al conductor televisivo Jey Mammon, por un presunto abuso sexual ocurrido en el año 2006, cuando el denunciante era menor de edad. El hecho ya registra un antecedente judicial que terminó con el sobreseimiento por prescripción del conductor por el paso del tiempo en el presunto episodio. Como las leyes argentinas lo establecen, una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho, y dado el impacto que generó el caso en la opinión pública, irrumpió la posibilidad de realizar un juicio por la verdad.

Fue el propio Jey Mammón, quien nombró esta figura judicial durante un video que publicó este miércoles pasado en sus redes sociales, solicitando que su caso sea revisado mediante este proceso. El expresó:

“El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo no quiero, necesito el juicio a la verdad. Lo necesito”, señaló el conductor. Durante su testimonio público, se defendió diciendo: “No violé, no abusé y no drogué a nadie”. Y aunque admitió haber mantenido una relación con el joven que hoy lo denuncia, dijo que ocurrió cuando este tenía 16 años y no 14, como afirma el denunciante.