Al Penal por 37 años tras robarle a un remisero con un arma de fuego

Una dura condena recibió un hombre reincidente. Por el robo agravado por el uso de arma de fuego Gustavo Armado Herrera fue condenado a 8 años de prisión efectiva, pero se le sumó una condena anterior de 29 años y 2 meses, por lo que estará en el Servicio Penitenciario Provincial por 37 años y 2 meses, según informó el Ministerio Público Fiscal.

En tanto, a su cómplice, Marcelo Javier Guajardo lo condenaron a 2 años de prisión efectiva por el delito de encubrimiento. Este sujeto también sería reincidente. Además, dictaron remisión de las actuaciones al juzgado de Instrucción para investigar posible participación de una tercera persona en el violento robo.

El violento robo se dio alrededor de las 9 de la mañana del sábado 18 de marzo de este año. Dos hombres abordaron un remis de la empresa Oeste en Guayaquil y Vidart, Rawson con destino a Villa Santa Anita en Rivadavia. El viaje se hizo con normalidad, hasta que llegaron a Catamarca a la altura del 2176 los pasajeros le pidieron que detenga la marcha en la villa mencionada.

Al detener la marcha del remis, uno de los sujetos lo tomó al conductor con el antebrazo. Desde el asiento de atrás, y con la otra mano le apuntó con un revolver en el cuello y le manifestó: ‘Quedate quietito, dame todo lo que tenes sino te mato, cortita. No me mires a la cara, no lo mires a él’.

Tras esta dura amenaza, el otro sujeto comenzó a guardar en una mochila pertenencias del remisero, entre los que se encontraban una riñonera negra que tenía $500, documentos personales, un par de zapatillas Adidas y un celular Samsung A 10 y las llaves del auto. Una vez que lo desvalijaron se bajaron y se dieron a la fuga corriendo. El trabajador levantó su mirada y vio que se fueron por Catamarca hacia Guemes, pero los perdió de vista después de perseguirlos por 200 metros.

En el lugar del robo quedó el remis estacionado, mientras que el remisero pidió ayuda a una vecina que dio aviso al 911. El trabajador dio características físicas de ambos ladrones, mientras que a los pocos minutos llegó persona policial que se puso al corriente de lo sucedido.

El remisero logró rastrear su teléfono a través del GPS de la aplicación de la empresa, por lo que en la intersección San Luis y Guemes los efectivos recorrieron la zona, y a raíz de un llamado que realizan al Cisem, que dio cuenta que en un domicilio de calle San Luis había dos sujetos en el fondo y los mismos portaban efectos habidos en un hecho ilícito, personal policial ingresó a la vivienda, y en el fondo observan a dos individuos, quienes al verlo huyeron.

Los policías lograron aprender a los ladrones en la casa de al lado tras una breve persecución. No sin antes, los sujetos tratar de escapar trepándose por un techo de 2 metros y cruzaron un jardín de la Villa Santa Anita.

A uno de los sujetos le encontraron un arma de fuego en el interior de una riñonera sustraído al damnificado. El otro aprehendido fue revisado por personal de 107 y trasladado al Hospital Rawson a raíz de los golpes que padece cruzando las paredes en fuga.

En tanto, la billetera del remisero junto a documentación es encontrada en el interior de un horno de barro con fuego encendido del domicilio en cuyo fondo se escondían, pero los policías impidieron que se destruyera en su totalidad por efecto del fuego.