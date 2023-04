Golpeó y amenazó a su pareja, ahorá pasará medio año en el Penal

Rubén Brizuela está en la mira de la justicia. Este hombre es visto como el autor de una serie de amenazas y lesiones hacia la mujer con quien vivía. Por este motivo pasará sus días en el Penal.

De acuerdo con lo que dieron a conocer fuentes policiales, el hecho que lo puso en el banco de los acusados sucedió el pasado 20 de marzo. En la denuncia realizada por la víctima consta el hecho de violencia que sucedió cuando regresó a la casa donde convivían desde hacía cinco meses.

En el lugar estaba un amigo del imputado, y comenzaron hacer la comida. En ese momento comenzaron a discutir porque habían pedido la casa donde estaban viviendo. En un ataque de violencia, Brizuela empezó a gritarle, se enojó, la tomó del cabello y le dio cachetadas. A los pocos minutos ella se sentó en una silla del comedor, pero cuando se quiso levantar, él se lo impidió.

Ella no le hizo caso y él comenzó a gritarle: 'vení la c... de tu madre te voy a hacer re cagar si me denuncias, me las voy a agarrar con tu hijo'. Tras ello se produjo otro forcejeo y ella le llamó a su hermana. Posteriormente, la mujer fue a la Comisaría de Santa Lucía y a la UFI CAVIG a realizar la pertinente denuncia.

En la UFI constataron lesiones y sumado al testimonio de la hermana, el hombre fue aprehendido por hecho contravencional. En audiencia de control de detención y formalización, se llevó a cabo el juicio abreviado donde condenaron a Brizuela a sufrir la pena de 6 meses de cumplimiento efectivo por ser autor del delito denunciado.