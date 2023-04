Crimen de Mito Rodríguez: 'se hizo justicia por mi tío, tenía miedo que no pasara nada'

En la jornada de este jueves, Eliso Rodriguez fue condenado por el crimen de su hermano Mito. En este contexto, la sobrina de ambos expresó su dolor y señaló a Canal 13, que tenía miedo de que no hubiera justicia.

En exclusiva para el móvil de Canal 13, la joven Yamel mencionó ‘no puedo poner en palabras lo que siento, porque me hubiese encantado no tener que llegar a esto. Pedimos ayuda muchas veces pero teníamos mucho miedo de que no lo condenen’.

En la misma línea, la sobrina de Mito dijo: ‘lo que sí esperamos es que vaya a la cárcel porque estando en su casa lo pueden visitar y puede tener una vida. Algo que nosotros ya no vamos a tener la vida sin Mito’. A la vez, apuntó su agradecimiento a los fiscales que trabajaron en el caso.

‘Teníamos miedo que no fuera condenado, porque sabíamos que habían muchas cosas que por ahí son circunstanciales. Como por ejemplo probar el tema de la autoridad intelectual, es difícil pero nosotros hemos hecho mucho’, confesó Yamel. También explicó que habían hecho exposiciones debido a que el hoy condenado hostigaba a su tío Mito. Incluso había intentado atentar contra la vida de su padre.

‘No me extrañó que mi tío no hablara en ningún momento del juicio porque son años de pasar por esto’, aseveró la joven a este medio. A la vez aclaró que sus acciones son cuestionables y dijo que su pariente tiene un problema psicológico por su modo de manejarse. Para finalizar dijo ‘espero que tras la resolución, mi tío descanse en paz’.