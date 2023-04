Fuertes declaraciones sobre el inminente testimonio del cura Walter Bustos: "Tiene mucho que decir"

Comenzó el juicio contra el sacerdote Walter Bustos, acusado de abuso sexual contra dos menores en el año 2017 y hasta el momento no hay declarado. En contacto con el móvil de Canal 13, la defensora Sandra Leveque dijo que el acusado tomará la palaba cuando lo consideren oportuno ya que “tiene mucho que decir".

“Por consejo de esta defensa, en estas audiencias iniciales, le sugerí que no era oportuno declarar, que lo vamos a dejar para un momento posterior”, dijo la letrada. Se estima que el debate continúe unas dos o tres semanas más, será cuestión de definir el momento apropiado, “el sacerdote tiene muchas cosas para decir y sí va a declarar. No sabemos todavía, no hemos determinado en qué audiencia, pero si va a declarar”, aclaró Leveque.

Aseguró que las palabras de bustos aportaran, junto con los demás testimonios, a comprobar su inocencia, “no solamente con su declaración, sino con la de numerosos testigos que se han aportado desde la defensa, vamos a poder acreditar este estado de inocencia que venimos sosteniendo”.

Además dijo que se han aportado pruebas con las que pretenden verificar y contrastar la tesis del Ministerio Público Fiscal en relación a estos supuestos hechos. "Son sujetos o personas que han estado con Walter Bustos y con las presuntas víctimas en los lugares donde supuestamente se denuncia que habrían acaecido estos hechos”.

En un primer momento fueron tres los menores que lo señalaron por abuso, el primero fue el hijo menor de su hermana de 15 años por manoseos. Bustos se entregó a la justicia el pasado 31 de agosto del mismo año, lo que desencadenó también las acusaciones de otros dos hermanos.

El encargado del Tercer Juzgado de Instrucción, el juez Guillermo Adárvez dio inicio a la investigación por ala que Bustos terminó procesado con una orden de prisión preventiva por la que terminó en el Servicio Penitenciario Provincial.

El imputado fue excarcelado pasado el año y 5 meses en prisión luego de que su defensor Juan Bautista Bueno que consiguió que en la apelación que fura sobreseído por el primero de los casos y quedó vinculado a la causa por los abusos sexuales simples a las otras dos presuntas víctimas con una calificación más baja que permitió que continuara la investigación con el acusado excarcelado.

Marcela Torres estará a cargo de la fiscalía mientras que Sandra Leveque estará a cargo de la defensa, el juez que dictará sentencia será Víctor Hugo Muñoz Carpino.