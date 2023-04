Grave denuncia penal del SEP contra Fabián Gramajo

Este martes a las 11.30 de la mañana ingresó a la Unidad Fiscal de Delitos Especiales una denuncia penal contra el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, por delitos de corrupción. Lo acusó el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, José Díaz.

La presentación contra el compañero de fórmula de José Luis Gioja sucedió faltando apenas 19 días para el comicio provincial, por un hecho sucedido en diciembre de 2020.

Con el patrocinio letrado de la abogada María Vanesa de Dax Sansó, Díaz solicitó que se investigue el presunto enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, exaciones ilegales y abuso de autoridad.

En el apartado de antecedentes fácticos, el denunciante puntualizó en algunos casos donde se habrían cometido estas irregularidades. En ese contexto se acusó a Gramajo de beneficiar a contratistas, brindando información clasificada, para adjudicarles licitaciones las concesiones de servicios públicos como la recolección de residuos del municipio.

Puntualmente se menciona a un hombre llamado Miguel Audisio, titular de la firma Transportes M.A.A, como quien habría sido beneficiado con este accionar. Acerca de este caso, aparentemente ocurrido con la Licitación Pública N° 09/2020, el documento hace referencia a que solamente se presentó una única oferta para cubrir este servicio.

'NO hay ofertas comparativas en razón de haberse presentado una sola oferta por lo que el desarrollo del procedimiento se hace al sólo efecto de cumplir con el pliego de bases y condiciones', se menciona.

Para el mismo se había destinado un presupuesto de 7.240.000 pesos argentinos, que fueron entregados a esta única empresa en cuestión. Acerca de este movimiento, Díaz no sólo menciona que no se procedió de la manera que indica la ley, sino que incluso esta compañía ganadora no cumplía con los requisitos establecidos para prestar el servicio.

'Su equipamiento NO alcanzaba la mínima requerida para el servicio, y el patrimonio arrojaba resultado negativo, aún más cuando analizamos los informes emitidos por el BCRA a la fecha de presentación de la oferta cursada que se glosa, cuando la cantidad de cheques rechazados y no recuperados con cuentas bancarias cerradas marcaban grave estado de cesación de pagos. Tanto en el número mínimo requerido como la antigüedad, experiencia y perfeccionamiento de ellos NO se cumplió', reza la denuncia.