Al Penal por hacerle vivir una pesadilla a una adolescente de 17

Este es Morán, el condenado por violencia de género a su ex pareja de 17 años.

Este viernes, la Justicia sanjuanina condenó a un joven de 22 años por hacerle vivir una pesadilla a su pareja de 17. El sujeto recibió una pena de 2 años y seis meses de prisión efectiva que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial por varios hechos de violencia contra su novia adolescente.

El muchacho lloró cuando la fiscal Daniela Pringles y el ayudante fiscal Francisco Nicolía (UFI CAVID) comunicaron que irá al Penal por sus actos contra la muchacha con la que mantuvo una relación de 8 meses, que finalizó en marzo pasado porque él era celoso, controlador, posesivo y violento.

En dos ocasiones el joven agredió a la joven. El primero se dio el pasado 13 de marzo en la tarde, donde le pegó. El segundo fue más terrible, ya que la mantuvo cautiva por 13 horas el pasado lunes en la mañana. En ese tiempo le cortó un brazo con un trozo del teléfono que le rompió y hasta llegó a morderla.

El sujeto en cuestión es Yair Gustavo Morán, quien aseguró a la justicia que tiene retraso mental y que no es responsable de sus actos. Su abogado, Julián Gil aseguró que el joven tiene el carnet de discapacidad. Pero los investigadores señalaron que esta condición no le hace no comprender la responsabilidad de sus actos.