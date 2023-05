Una familia sanjuanina tuvo que llegar hasta Mar del Plata por una perito

Una nena sanjuanina llamada Oriana, perdió su vida hace nueve meses por una presunta mala praxis. Ella fue vista por cinco médicos diferentes, y al llegar al último de ellos, según comentan los padres, la enviaron a su casa a pesar de que las analíticas demostraban que la niña necesitaba internación de modo urgente. Una vez que iniciaron la investigación, ellos decidieron buscar a una perito de Mar del Plata para continuar con la causa.

La perito que los representa, pertenece a la ONG "Por la vida y la salud". Ella es la que los ayudó desde el primer día y los guió desde que su hija falleció. Porque según dice la mamá de la niña, ellos no sabían bien lo que debían hacer. La perito junto a su abogado trabajan juntos en memoria de la pequeña Oriana.

"Nosotros tuvimos que buscar una perito porque a nosotros no nos bastaban las opiniones para sentirnos seguros de saber si estabamos en el camino correcto o no. Porque mas allá de que nosotros presenciamos todo en todo momento con Oriana tuvo que pasar necesitabamos otra mirada que nosotros buscaramos"

Por otra parte, la madre aclaró que buscaron a una perito en Mar del Plata porque en San Juan fue imposible:"Los costos que cobra un perito son realmente inalcanzables. De hecho para pagar una perito hicimos muchas cosas, pedir colaboración a través del cafecito de la aplicación, hicimmos rifas y sorteos. Asi pudimos llegar a pagar el informe que dioce la verdad de lo que pasó esa noche en que Oriana falleció por un cúmulo de cuadros que fueron agravandose, mas aún cuando desde el Hospital Rawson a nuestra casa", comentó la mamá.

“Como mamá yo siento que de los cinco médicos que la vieron, no hicieron lo que deberían haber hecho. Que era priorizar la vida de mi hija. Yo no considero que fue una sola persona porque no fue una sola persona la que la vio esa semana. Pero a la hora de buscar pruebas, lamentablemente es sólo una persona que teniendo los análisis la mandó a la casa. Unos análisis que hablaban de la urgente internación que ella necesitaba. Para mi hay mas de una persona que debería responder”, expresó la mamá.

Tras ser consultada por quien está hoy a su lado, la mamá respondió que es su mamá. Es decir, la abuela de la nena fallecida. Sumó a sus dichos que su madre siempre la acompañó, hizo las rifas, y a pesar de lo difícil que es hablar en un programa de televisión hablando desde el dolor, ella nunca la abandonó.

Mas adelante, la entrevistada contó la razón por la que decidió asistir a Canal 13 y ella es que a nueve meses de la tragedia familiar que atravesaron, no quieren que el caso quede en el olvido. Que no quede como una causa mas de las que archivan.