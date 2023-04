Caso Tellechea: ¿Qué pasará con el pedido de perpetua con los imputados en libertad?

Este lunes se realizó la audiencia número 13 en el juicio por la desaparición forzada del ingeniero Raúl Tallechea en 2004, en el que el Tribunal rechazó el pedido de prisión preventiva para los 10 imputados pretendida por el Ministerio Publico Fiscal integrada por Francisco Maldonado y Dante Vega en razón del pedido de prisión perpetua.

Desde las defesas consideraron que este pedido es "infundado y desproporcionado y que no existen riesgos procesales ni de fuga ni de entorpecimiento del proceso". De manera que conservarán los pedidos de coerción que ya tenían impuestas, entre ellas la prohibición de salir del país y comparecer ante la justicia como lo venían haciendo hasta el momento.

"Las defensas resaltaron que los imputados han comparecido puntual hoy pese al pedido de detención por lo que mayor demostración de sujeción al proceso que esa no hay", expresó la letrada Sandra Leveque en patrocinio de Luis Alonso y Marcelo Cachi a Diario 13.

En cuanto al agravamiento de la calificación ha quedado según la pidieron en fiscalía a la espera de que el tribunal dicte sentencia.

El fundamento del pedido de perpetua

La ampliación de la calificación legal está fundamentada en el artículo 142 ter de la ley 26.679 sobre delitos contra la libertad del Código Penal. En él se prevén tres circunstancias por las que cabría el agravante, uno de ellos es el fallecimiento de la principal víctima y el otro de la edad, ya que Tellechea tendría más de 70 años en este momento, este tendría lugar en el caso de que no se considere acreditada la muerte, ya que se trata de un delito continuado y él continúa desaparecido.

El tercero es el nacimiento en cautiverio, relacionado con la apropiación de bebés durante el proceso militar, que no correspondería al caso.

El abogado querellante dijo a Diario 13 que la muerte del ingeniero desaparecido seria fehaciente teniendo en cuenta las pruebas surgidas en el debate. Mientras que la defensa insistió en que eso no se ha comprobado y que los imputados no tienen nada que ver con este hecho.

Actualmente, Tellechea tendría 73 años, la agravación de la pena sería viable en estas condiciones, en el marco de la acusación por desaparición forzada, aunque no se pueda establecer a ciencia cierta que Raúl Tellechea murió o no.

Los imputados:

Hay dos grupos en orden a la participación, estos se dividen en hábitos de conducta en torno a dos circunstancias específicas, por un lado la privación de la libertad y por otro lado el ocultamiento de la suerte corrida por Raúl Tellechea.

El primer grupo está compuesto por los ex directivos de la mutual Moyano, Castillo, Oro y Alonso al que se le suma el arrepentido Cortez Páez. Otro nombre converge en este grupo en la investigación es el del ex policía exonerado de la fuerza que se encargaba de hacer aprietes y cobranzas, Vicente Alberto Flores.

Flores no entra en el segundo grupo compuesto por oficiales de la policía por que trabajaba con los miembros de la mutual. El segundo grupo está compuesto por el ex jefe de la Policía Miguel Gonzales y el ex jefe de la comisión de investigación especial de la investigación para dar con el paradero de Tellechea, Mario León. No hay una acreditación de que haya habido un secuestro en el cual haya participado la policía, pero si hay un apoyo posterior al hecho, de acuerdo con Suárez Jofré anteriormente en Banda Ancha.

Esta nomina se completa con dos imputados, uno de ellos que entra en el segundo grupo pero está asociado a los ex directivos de la mutual, una empleada que realiza acciones vinculadas a la actividad policial de desviación, introduciendo pruebas falsas.

El último imputado es Marcelo Cachi con una participación singular en el esquema porque “es el único que en el primer grupo de procesados recibe una falta de mérito pero al solicitar el sobreseimiento".