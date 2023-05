Un dolor que no cesa: volvieron a posponer el juicio por el crimen de Braian

Desde el 1 agosto del año 2020, Lidia Chávez siente un dolor profundo en su corazón. Por la noche de ese día un grupo de jóvenes asesinó a sangre fría a su hijo Brian, aparentemente al confundirlo con otra persona. Luego de casi 3 años de marchas y visitas a Tribunales, este jueves finalmente iba a comenzar el juicio. Sin embargo, volvieron a postergarlos para la próxima semana.

Lidia, madre de Braian Chávez, habló con Canal 13 acerca de la gran frustración que siente por lo ocurrido. Este proceso judicial tan buscado iba a comenzar el 9 de mayo. Esto no sucedió por un problema de salud del Dr. Blejman, uno de los tres jueces que iban a estar presentes. Se postergó para este 11 de mayo a las 09:00 de la mañana, jornada en la que tampoco inició.

'No empezó el juicio, lo han pospuesto recién para el jueves 18 de mayo hasta que se mejor el Dr. Blejman que es el que esta enfermo de su garganta. Recién ahí, si Dios quiere, el juicio tan esperado por mi y por toda mi familia. Tenía la esperanza de que empezara el martes y no pudo, este jueves tampoco se pudo. La espera y la angustia lo hacen un poco tolerable, pero el mismo dolor ya no me deja esperar. Tengo que ser más fuerte de lo que ya soy para poder tener justicia muy pronto este año', expresó.

A pesar de mostrarse sorprendentemente tranquila ante el móvil de Canal 13, Lidia contó que tiene muchos sentimientos guardados. Desde hace casi 3 años que esta esperando poder contar ante las autoridades todo lo que tuvo que vivir no sólo esa noche, sino durante este calvario que cada vez se extiende más.

'El dolor me persigue. Trato de ser fuerte que es lo que más quiero por Braian. Ya creo que todas las lágrimas se han quedado en mi bolsillo hasta que lo tenga que revivir, ahí saldrá todo el dolor y bronca que tengo guardado. En el momento del juicio lo quiero expresar para que vean lo que me he guardado en 2 años y 8 meses', sentenció.