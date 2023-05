Elecciones 2023: ya escrutaron a cuatro de los cinco departamentos del Gran San Juan

Continúa el avance para lograr el escrutinio final de las elecciones 2023. Los encargados del recuento definitivo ya terminaron con cuatro de los cinco departamentos del Gran San Juan. Según detalló el secretario electoral, Pablo Yacante al móvil de Canal 13 ya fueron escrutados: Santa Lucía, Chimbas, Capital y Rivadavia, más otros siete distritos.

En cuanto a datos oficiales finales que pueden decidir alguna concejalía o diputación en estos once departamentos, el funcionario judicial indicó que todavía no pueden dar precisiones porque no está cargada la totalidad de los votos. Lo que sí confirmó es que entre el jueves o viernes habrían finalizado la tarea.

Yacante señaló que la ardua tardea de escrutinio se está llevando a cabo con total normalidad. 'Tengo que agradecer a los apoderados de las agrupaciones que son en definitiva los que representan a las agrupaciones porque todo fue con armonía, y si tuvimos una diferencia en algo se ha consensuado', expresó.

Como la Constitución Provincial lo indica, el recuento final debe comenzar después de las 48 horas de haberse cerrado las elecciones, por lo que el martes pasadas las 18 comenzó esta ardua tarea a cargo del Tribunal Electoral. Minutos después del comienzo, la ministra de la Corte de Justicia Provincial, Adriana García Nieto detalló al móvil de Canal 13 que eligieron a Caucete para empezar el recuento y que no había habido inconvenientes o desencuentros entre las subagrupaciones, y que desde el miércoles empezarían a trabajar de mañana y tarde.

En horas de la mañana Canal 13 conversó con otro miembro del Tribunal Electoral, Daniel Olivares Yapur quien precisó que el escrutinio había avanzado sobre 7 departamentos y que en uno de ellos tuvieron que abrir las urnas porque faltaban datos en los certificados de escrutinio.