Ya se escrutaron 7 departamentos y en uno tuvieron que abrir las urnas: ¿por qué?

Son días de mucho movimiento en el Tribunal Electoral, transitando el escrutinio definitivo de las elecciones que se llevaron a cabo el domingo. En este marco Daniel Olivares Yapur, integrante del mencionado tribunal, charló con Diario 13 para contar que en la jornada realizan el escrutinio de Capital.

"Empezamos ayer a las 6 de la tarde, estamos en este momento realizando el escrutinio de Capital; es el 7° departamento que estamos escrutando, se va a buen ritmo, aclarando que nuestros oficiales cargadores de datos, que son los que atienden a los fiscales en las 10 mesas escrutadoras, tienen orden de priorizar la exactitud del dato por encima de la celeridad, pero vamos a buen ritmo y se desarrolla con total normalidad el proceso de escrutinio definitivo", explicó Yapur.

"El Tribunal ha dispuesto abrir oficiosamente urnas en algunos pocos casos. Por ejemplo en Caucete que faltaban datos, no solo en el acta de escrutinio, si no que faltaban datos en los certificados de escrutinio aportados por los fiscales, faltaban datos de una categoría; entonces a fines de tener exactitud de los datos decidimos abrir esa urna y hacer el escrutinio voto por voto de esa categoría. Eso nos ocurrió, en total de 7 departamentos, con 4 urnas, es muy excepcional pero no podemos dejar categorías sin cargar", detalló Yapur.

En este marco, el funcionario judicial analizó que "sí han variado algunos guarismos en función de estas incidencias, que no estaban contabilizados los votos de esa categoría y ahora sí, una variación hay. En cuanto a los efectos que esta variación produce han sido mínimos".

Además el periodista le consultó a Olivares Yapur cuando creen que terminarán con el escrutinio teniendo en cuenta que aún quedan 12 departamentos: "aproximadamente vamos a trabajar toda esta tarde hasta la noche, mañana hasta la tarde. Estimamos poder terminar mañana en la noche, pero si no seguiremos el día siguiente en la mañana. Vamos a trabajar continuamente hasta que terminemos con las 1795 urnas", dijo.

