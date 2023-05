Cristina Kirchner: "Estoy en libertad condicional"

La vicepresidenta Cristina Kirchner habló este jueves en C5N en Duro de Domar conducido por Pablo Duggan y ratificó su decisión de no ser candidata para las próximas elecciones a presidente. "El dispositivo del Poder, empezando por la Corte, se ha convertido en un dispositivo de persecución política", dijo la entrevistada.

"Estoy en libertad condicional, técnicamente. No es una frase que quede bien, pero es la realidad", expresó. Por lo que aseguró que con una cautelar basta para que quede suspendida su candidatura.

Dijo además que el juez que la procesó por la causa Vialidad, y que también metió preso a los dueños de ese canal, armo "facturas truchas para ocultar las dádivas después de viajar con los jefes de Clarín".

"Si alguien pensaba que el lawfare era una construcción jurídica, la foto de Lago Escondido es una foto muy brutal", aseguró.

"La comprensión de texto es un atributo de la mayoría. No voy a ser candidata. Me parece que está muy claro lo que publiqué el otro día, que no fue más que lo que ya dije el 6 de diciembre. Yo no me manejo hormonalmente, siempre me he manejado con mis neuronas", reafirmó.