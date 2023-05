Ratifican la condena contra Guajardo por no ayudar a Brenda Requena

Luego de cuatro años del crimen de Brenda Requena a manos de su marido y padre de sus hijas, este jueves condenaron a José Miguel Guajardo con quien la víctima tuvo un encuentro y la abandonó ante su pedido de exilio antes de su desaparición y muerte. Su defensor había apelado el fallo de Ricardo Moine por lo que el caso llegó a la Corte de Justicia que ratificó la pena y lo obligó a pagar una multa por 12.500 pesos.

La pena contra Guajardo recayó el pasado 3 de octubre del 2022 por no impedir que Requena fuera víctima de femicidio, según consideraron en la resolución por que no hubo margen de dudas sobre la omisión del señalado.

Luego de este hecho fue Diego Álvarez quien asesinó a la joven madre en un descampado de Albardón con un método cruel, tras descubrirse su autoría fue condenado a prisión perpetua.

Guajardo fue castigado por no ayudar a Brenda cuando fue atacada por su esposo. También se cuestionó que no avisó a la policía y solo acudió a la Comisaría 18 y no denunció a Álvarez, quien en cambio le tiró piedras y lo hirió su mano. Estos detalles salieron a la luz tras el juicio de la fiscal Yanina Galante, a quien no le quedó más remedio que exigir la pena máxima prevista en el Código Penal por la comisión de un delito.