Estuvo 5 días preso en Jáchal siendo inocente: 'Jamás pidieron disculpas'

En diciembre de 2021 un bioquímico sufrió un grave robo en su casa de Rodeo. Debido a esto realizó una denuncia en donde acusaba a su cuñado y a un amigo de ser los responsables asegurando que tenía un video que nunca apareció. Si bien meses después la Justicia desligó a estas dos personas del caso, ellos estuvieron casi una semana presos siendo inocentes. Uno de ellos es Matías Baigorrí, quien contó a Diario 13 como fue esta situación por la que asegura que nunca le pidieron perdón.

Lo más grave del hecho comenzó el 17 de febrero para Matías y para su amigo Carlos Ostinelli. Durante esa jornada ambos fueron sorprendidos por efectivos policiales que les comunicaron que iban a ser arrestados por la denuncia de Pablo Daniel Olivares. Estos agentes les manifestaron que ellos eran responsables de un delito grave.

'Nos detuvieron en domicilios distintos, a Carlos en Jáchal y a mi en Rodeo. La justificación que nos dieron era que nosotros éramos los autores del hecho. Estaba muy seguro el oficial. Nos decía que estaba comprobado, que había un video donde se me veía robando y que estaba 'complicado', esa fue la palabra que usó. Me detuvieron por 'tiempo indeterminado' dijeron que iba a estar incomunicado. Estuve en la comisaría 21era durante 5 días', relató Baigorrí.

Esta supuesta filmación había sido mencionada por Olivares en una ampliación de su denuncia principal. Este sujeto aseguró ante las autoridades que las cámaras de seguridad que tenían en su vivienda los habían captado a los dos robando en su hogar. Curiosamente al poco tiempo el bioquímico aseguró que su mujer había metido por equivocación al lavarropas el pendrive con el famoso video.

No obstante, los encargados de investigar el hecho no se quedaron con esta justificación. Se trató de rastrear esta prueba con la empresa encargada del sistema de cámaras que había contratado Olivares y el resultado fue negativo. Posteriormente a esto se sumó la geolocalización de los celulares de Ostinelli y Baigorri desde el 24 al 25 de diciembre de 2021, que había sido el lapso donde se produjo el robo. Ambos smartphone estaban en lugares alejados de la vivienda atacada.

'No sé por qué nos acusó a nosotros, me gustaría que alguna vez me lo diga. Yo a él lo conozco desde niño. Yo anduve 10 años con su hermana, 8 años no tuve mucha relación, pero los otros 2 años si compartimos con él, viajamos con la familia de él, íbamos a reuniones familiares, compartimos siempre en Jáchal y en Rodeo. No sé qué se le pasó por la cabeza, con qué intención lo hizo y porqué lo hizo. Jamás nadie nos pidió disculpas', reveló.

Luego de todas estas pericias realizadas en marzo Domingo Daniel Castro, el juez de Jáchal, ordenó que los dos hombres fueran sobreseídos al no haber ninguna prueba de su culpabilidad, Sin embargo, esto para los dos afectados no es suficiente ya que su nombre ya fue manchado al ser acusados de un delito tan grave que nunca cometieron.

El sobreseimiento firmado por el juez Castro

'Ojalá podamos quitarnos esta mala imagen. Salimos a hablarle a la sociedad con ese objetivo, teniendo una resolución en la mano y sin nada que ocultar para poderle mostrar a la gente que somos inocentes. Somos de un pueblo chico los dos, es un lindo lugar pero cuando pasan cosas así se habla mucho. Sobre nosotros se dijeron muchas cosas. Carlitos perdió su trabajo, fue muy doloroso. Ojalá que la gente entienda. Queremos que quede bien claro que fue lo que realmente pasó', expresó.

Por todo lo que tuvieron que atravesar, ya que incluso en su momento se les impuso una orden de alejamiento de Olivares durante 3 meses por lo que Baigorri no podía acercarse a su familia, los afectados analizan iniciar acciones legales contra el bioquímico. Cabe destacar que quien los representa a ambos y quien pidió por su sobreseimiento fue la abogada Sandra Leveque. La perimetral que se les impuso

'Necesitamos que se haga Justicia. Lo que buscamos es que como el Poder Judicial le dio la oportunidad a este señor de expresarse, queremos que nos den el derecho de defendernos. Que las consecuencias sean determinadas por la Justicia para que esto no le vuelva a pasar a nadie, hay gente que piensa que puede hacer lo que quiera y no es así. Lo que más deseamos es Justicia', sentenció.