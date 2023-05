Polémica por la estación de servicio: vecinos van a la Justicia para frenar las obras

Este martes, el abogado ambientalista, Ernesto Lloveras confirmó a Canal 13 que se presentó un amparo de nulidad de la declaración de impacto ambiental. Esto lo realizó en conjunto con vecinos de Capital. Quienes reclaman la creación de una nueva estación de servicio, en zona de avenida Ignacio de la Roza y Esteban Echeverría.

"Acabamos de interponer un recurso de nulidad, para que medio ambiente deje sin efecto la declaración de impacto ambiental porque es muy ilegal, es irregular. Porque se aprobó muy rápido, sin ningún tipo de control y eso es lo que estamos denunciando. También estamos preparando una denuncia penal para los funcionarios que han intervenido de forma muy irregular. ", expresó el abogado.

Entre sus declaraciones, Lloveras afirmó que algunos componentes del combustible como el Benceno ya están prohibidos a nivel mundial. Sin embargo, en San Juan aún se permite. Cabe resaltar que el químico antes mencionado, produce alteraciones en la médula de los huesos y puede producir una disminución del número de glóbulos rojos, lo que puede producir anemia. También puede producir hemorragias y puede afectar al sistema inmunitario, aumentando la probabilidad de contraer infecciones.

"Lo grave es que se está yendo no sólo contra el medio ambiente, sino contra la salud de las personas. Hay informes que ha generado Infinia, que es YPF y esa marca de nafta que ellos van a despachar lleva consigo una aclaración en su suplemento que advierte que puede ser cancerígeno. Esto no ha sido ni medido, ni tenido en cuenta por las partes", señaló Lloveras.

Además de ello , el abogado ambientalista hizo alusión al hecho de que no se tuvo en cuenta el intenso tránsito de vehículos en la esquina en que se pretende colocar una nueva estación de servicio.

"Yo no me explico como los empresarios no tienen otro lugar, en vez de estar allí, ser la quinta estación frente a establecimientos escolares. Muy cerca de los vecinos, quienes no fueron escuchados. Lamentablemente, acá en San Juan medio ambiente es un vale todo", señaló el letrado.

Por otra parte, aseveró que van a denunciar junto a los vecinos ya que consideran que se está atentando contra la salud. Ya que por ejemplo, el benceno que es un compuesto prohibido en el mundo se sigue utilizando como componente del combustible en Argentina, según dijo el letrado.

Finalmente aseguró que de no ser escuchados en San Juan, recurrirán a instancias nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente.

"Lo único que los vecinos quieren, es vivir con salubridad, sin ruidos como cualquier persona. Y que la estación se instale, como es en todo el mundo en los accesos y los egresos de las ciudades", concluyó Lloveras.

Datos importantes del caso

Cabe destacar que, el pasado jueves se llevó adelante una nueva sesión en el Concejo Deliberante de Capital, donde quienes se oponen a la construcción de una estación de servicio utilizaron la Banca del Vecino. Representados por Rodolfo Recio, solicitaron frenar con la construcción de la Estación de la firma Barceló, que está aprobada para levantarse en Esteban Echeverría e Ignacio de la Roza. En este marco, Recio charló con el móvil de Canal 13 en la previa a su ingreso al recinto.

Rodolfo Recio mencionó 'la idea de tener esta charla con la gente del Concejo, y dar a conocer los argumentos que nosotros tenemos para rechazar esa estación de servicio'. Del mismo modo informó: 'en principio, el 7 de marzo, medio ambiente aprobó la declaratoria de impacto ambiental para la instalación de este lugar y la aprobó considerando que la estación va a funcionar en Esteban Echeverría e Ignacio de la Rosa, cuando la empresa ha solicitado que el estudio de impacto ambiental en Ignacio de la Roza y Meglioli'.